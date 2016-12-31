 Sırada Kaan var – Fotomaç – 31 Aralık 2016
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    31 Aralık 2016, Cumartesi
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    Sırada Kaan var

    Sırada Kaan var

    Sarı-kırmızılılar, ’un gurbetçi stoperi ’ın transferini de bitirmek üzere. Alman ekibi, G.Saray’ın ilgisini doğruladı.

    Stopere Ahmet Çalık dışında bir oyuncu daha almayı planlayan G.Saray, gurbetçi Kaan Ayhan için bastırıyor... Fortuna Düsseldorf'ta forma giyen 22 yaşındaki futbolcunun sözleşmesindeki '1.5 milyon euro'ya serbest kalır' maddesini koz olarak kullanan yönetimin, 1 milyon euro'ya işi bitirmek üzere olduğu bildirildi. Alman ekibinin şef scoutu Uwe Klein, Bild'e yaptığı açıklamada, "G.Saray'ın Kaan'a ilgisini duyduk. Bu transferde futbolcunun ne istediği önemli. Nerede mutlu olacağını düşünüyorsa ona göre karar vermeli" dedi. Bundesliga 2'de bu sezon 10 maçta görev alan Kaan Ayhan 1 asist yaptı.
    1. 31 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:06
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