Aslan’da büyük revizyon sürüyor
Lige verilen arada kadrosunda revizyona giden Galatasaray'da 5 oyuncunun daha sözleşmesinin feshedilmesi kararı alındı.
İŞTE O FUTBOLCULAR
Endoğan Adili: 2014 yılında Basel'den 400 bin euro bonservisle transfer edilen 1994 doğumlu futbolcu Galatasaray'da hiç resmi maçta forma giyemedi. En son Wil 1900'de kiralık oynadı.
Jem Paul Karacan: Geçen sezon başında Reading'den bonservissiz geldi. Devre arasında Bursa'ya kiralandı. Geri döndü ama şans bulamadı. G.Saray'da 8 resmi maça çıkıp 1 gol atabildi.
Umut Gündoğan: 2014 Ocak'ta 550 bin euro'ya Buca'dan alındı. G.Saray'da 2 sezonda sadece 6 maç oynadı. Adana Demir ve Şanlıurfa'ya kiralandı.
Emrah Başsan: Sezon başında Antalya'dan bedelsiz alındı. Rize'ye kiralandı ama orada da forma şansı bulamadı.
Lucas Ontivero: 2 milyon euro'ya büyük umutlarla transfer edilen Arjantinli, 4 farklı kulübe kiralandı ama beklenen patlamayı yapamadı.
- 31 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 01:52
- Vargas geliyor
Toplam 34
Yorum
Ejderha Çok Güzel Olur
- Gümüşhane ile hayati maç
Toplam 1
Yorum
Y.A Bu takım m.ö ki futbolu oynuyor, takım olamamış, rakibini rahat geçen bir Mehmet Ekici ve birde Yusuf Erdoğan var, fakat rakibi geçmek enerji demek işte tam orada pas alacak adam lazım lakin yok, kendin gitmek zorunda kalıyorsun, nereye kadar, topu kaptırana kadar, sonra Ekici gitmek istiyor, O gitsin Yusuf da gider , bizde 3.ligde Trabzonspor izleriz , bu teknik heyetle..Dünya devlerinin gelmeye korktuğu Trabzon, 3.lig takımlarına averaj takımı oldu..Zorla güzellik olmaz uşaklar bu teknik heyet bu takıma uymuyor..kendileriyle bir problemim yok yanlış anlaşılmasın. .Lakin olmuyor..olmuyor. .
- Aslan dibe demir attı
Toplam 5
Yorum
onlyfbc satan uzun vadede kaybeder
Aslan’da büyük revizyon sürüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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