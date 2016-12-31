Aslan’da büyük revizyon sürüyor

Lige verilen arada kadrosunda revizyona giden Galatasaray'da 5 oyuncunun daha sözleşmesinin feshedilmesi kararı alındı.

Sigthorsson ile yolları ayıran, Hamit ve Chedjou ile de anlaşmaya çalışan sarı-kırmızılı kulübün sözleşmeleri devam eden Endoğan Adili, Jem Paul Karacan, Umut Gündoğan, Emrah Başsan ve Lucas Ontivero ile yollarını ayıracağı dile getirildi.



İŞTE O FUTBOLCULAR



Endoğan Adili: 2014 yılında Basel'den 400 bin euro bonservisle transfer edilen 1994 doğumlu futbolcu Galatasaray'da hiç resmi maçta forma giyemedi. En son Wil 1900'de kiralık oynadı.



Jem Paul Karacan: Geçen sezon başında Reading'den bonservissiz geldi. Devre arasında Bursa'ya kiralandı. Geri döndü ama şans bulamadı. G.Saray'da 8 resmi maça çıkıp 1 gol atabildi.



Umut Gündoğan: 2014 Ocak'ta 550 bin euro'ya Buca'dan alındı. G.Saray'da 2 sezonda sadece 6 maç oynadı. Adana Demir ve Şanlıurfa'ya kiralandı.



Emrah Başsan: Sezon başında Antalya'dan bedelsiz alındı. Rize'ye kiralandı ama orada da forma şansı bulamadı.



Lucas Ontivero: 2 milyon euro'ya büyük umutlarla transfer edilen Arjantinli, 4 farklı kulübe kiralandı ama beklenen patlamayı yapamadı.