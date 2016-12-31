 Aslan’da büyük revizyon sürüyor – Fotomaç – 31 Aralık 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    31 Aralık 2016, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Aslan’da büyük revizyon sürüyor

    Aslan’da büyük revizyon sürüyor

    Lige verilen arada kadrosunda revizyona giden Galatasaray'da 5 oyuncunun daha sözleşmesinin feshedilmesi kararı alındı.

    Sigthorsson ile yolları ayıran, Hamit ve Chedjou ile de anlaşmaya çalışan sarı-kırmızılı kulübün sözleşmeleri devam eden Endoğan Adili, Jem Paul Karacan, Umut Gündoğan, Emrah Başsan ve Lucas Ontivero ile yollarını ayıracağı dile getirildi.

    İŞTE O FUTBOLCULAR

    Endoğan Adili: 2014 yılında Basel'den 400 bin euro bonservisle transfer edilen 1994 doğumlu futbolcu Galatasaray'da hiç resmi maçta forma giyemedi. En son Wil 1900'de kiralık oynadı.

    Jem Paul Karacan: Geçen sezon başında Reading'den bonservissiz geldi. Devre arasında Bursa'ya kiralandı. Geri döndü ama şans bulamadı. G.Saray'da 8 resmi maça çıkıp 1 gol atabildi.

    Umut Gündoğan: 2014 Ocak'ta 550 bin euro'ya Buca'dan alındı. G.Saray'da 2 sezonda sadece 6 maç oynadı. Adana Demir ve Şanlıurfa'ya kiralandı.

    Emrah Başsan: Sezon başında Antalya'dan bedelsiz alındı. Rize'ye kiralandı ama orada da forma şansı bulamadı.

    Lucas Ontivero: 2 milyon euro'ya büyük umutlarla transfer edilen Arjantinli, 4 farklı kulübe kiralandı ama beklenen patlamayı yapamadı.
    1. 31 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:52
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Aslan’da büyük revizyon sürüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.