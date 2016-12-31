Aleix Vidal’den Aslan’a RET
Sağ bek için gündeme gelen Barcelonalı Aleix Vidal, G.Saray'ın planları arasında yer almadığını açıkladı. İspanyol oyuncu, "Ayrılmak istiyorum ama bu G.Saray olmaz. Gideceğim takım Şampiyonlar Ligi'nde yer almalı" dedi. 27 yaşındaki Vidal'in Katalan ekibinde şans bulamadığı için ara transferde ayrılacağı belirtiliyor.
- 31 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 02:06
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Juan Mata Fener'e
Toplam 12
Yorum
Rıza Roberto Carlos içinde aynı seyler soylendi :D
- Mehmet Ekici yüksek uçtu
Toplam 21
Yorum
elevli sözleşmesi biten bir futbolcu için trabzon spora sinan gümüş m ekiciye karşı neden öneriliyor anlayan varmı
- ''TFF'nin hukuk kurulları Beşiktaşlı''
Toplam 25
Yorum
Cenk Ahaha atar mı başkaları yaptimi ağlama oluyor aziz yaptimi atar mı oluyor ahahah geçin bunları
Aleix Vidal’den Aslan’a RET haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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