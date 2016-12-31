 Aleix Vidal’den Aslan’a RET – Fotomaç – 31 Aralık 2016
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    31 Aralık 2016, Cumartesi
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    ’den Aslan’a RET

    Aleix Vidal’den Aslan’a RET
    Sağ bek için gündeme gelen Barcelonalı , G.Saray'ın planları arasında yer almadığını açıkladı. İspanyol oyuncu, "Ayrılmak istiyorum ama bu G.Saray olmaz. Gideceğim takım Şampiyonlar Ligi'nde yer almalı" dedi. 27 yaşındaki Vidal'in Katalan ekibinde şans bulamadığı için ara transferde ayrılacağı belirtiliyor.
    1. 31 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:06
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