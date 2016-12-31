Ahmet Çalık G.Saray’da!
22 yaşındaki Çalık yıllık 1.2 milyon euro’luk teklife ‘evet’ dedi; bonservis görüşmesi yarın. Başkan Dursun Özbek, Ankara'da İlhan Cavcav ile masaya oturup Ahmet'in tapusunu da alacak.
BAŞKANLAR NOKTAYI KOYACAK
Başkan Dursun Özbek bonservis konusunu görüşmek için yarın Ankara'ya giderek Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav ile masaya oturacak. Özbek'in kapıyı 4 milyon euro'dan açacağını açıklayan Cavcav'a ilk olarak 2 milyon euro artı gözden çıkarılan oyunculardan 1 ya da 2 futbolcu teklif edeceği belirtildi. Cavcav'ın bu teklifi kabul etmemesi halinde pazarlıkla 3 milyon euro'ya Ahmet Çalık'ın transferinin noktalanması bekleniyor.
CAVCAV: FİYATI 4 MİLYON EURO
Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav, Ahmet Çalık'ın bonservis bedelinin 4 milyon euro olduğunu tekrarlarken, pazarlık kapısını açık bıraktı. Cavcav, "Galatasaray'ın Ahmet ile anlaştığını ben de duydum, 'hayırlı olsun' diyeceğim ama biz izin vermeden bir yere gidemez. Galatasaray ile pazar günü (yarın) görüşeceğiz. Ahmet'in transferine icazet verme şartımız 4 milyon euro'dur. Görüşmelerin seyrine göre bir anlaşma noktası ararız" ifadelerini kullandı.
ÖNCELİK G.SARAY'IN
Ahmet Çalık için Beşiktaş da devreye girdi ancak Galatasaray elini çabuk tuttuğu için transferi büyük ölçüde bitirdi. İlhan Cavcav da Radyospor'a yaptığı açıklamada, "Beşiktaş da Ahmet'i istedi ama ben Galatasaray'a söz verdim, dolayısıyla önce onlarla görüşeceğiz" dedi.
65 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ
Gençlerbirliği'nin alt yapısında yetişen Ahmet Çalık, 2011 yılından bu yana A takımda görev yapıyor. Bu sezon 17 maçta 1 asisti olan 22 yaşındaki oyuncu toplamda ise 123 maçta 4 gol, 2 asistlik performans sergiledi. 58 kez alt kategorilerde ay-yıldızlı milli formayı giyen ve 5 gol atan genç stoper, 7 kez A Milli Takım'da yer aldı. 1.84 boyundaki futbolcu sağ ve sol stoper oynayabiliyor.
10 KAT FAZLA KAZANACAK
Galatasaray'ın yıllık 1.2 milyon euro teklifine 'evet' diyen Ahmet Çalık'ın maaşında yaklaşık 10 kat oranında artış yaşanacak. Başarılı savunmacının, Gençlerbirliği'nde 500 bin TL (yaklaşık 140 bin euro) garanti paraya oynadığı ifade edildi.
Savaş ÇORLU
- 31 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 01:50
- Vargas geliyor
Toplam 34
Yorum
Ejderha Çok Güzel Olur
- Gümüşhane ile hayati maç
Toplam 1
Yorum
Y.A Bu takım m.ö ki futbolu oynuyor, takım olamamış, rakibini rahat geçen bir Mehmet Ekici ve birde Yusuf Erdoğan var, fakat rakibi geçmek enerji demek işte tam orada pas alacak adam lazım lakin yok, kendin gitmek zorunda kalıyorsun, nereye kadar, topu kaptırana kadar, sonra Ekici gitmek istiyor, O gitsin Yusuf da gider , bizde 3.ligde Trabzonspor izleriz , bu teknik heyetle..Dünya devlerinin gelmeye korktuğu Trabzon, 3.lig takımlarına averaj takımı oldu..Zorla güzellik olmaz uşaklar bu teknik heyet bu takıma uymuyor..kendileriyle bir problemim yok yanlış anlaşılmasın. .Lakin olmuyor..olmuyor. .
- Aslan dibe demir attı
Toplam 5
Yorum
onlyfbc satan uzun vadede kaybeder
Ahmet Çalık G.Saray’da! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.