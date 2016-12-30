Taraftarlardan Podolski isyanı
Lukas'ın gözden çıkarılması taraftarı kızdırdı. Sosyal medyadaki bazı mesajlar şöyle:
- Podolski'yi değil Cavanda'yı Sabri'yi Josue'yi Hamit'i Kolbeinn'i Çin'e yollayabil. @kivancemre
- Düşünsene Dursun, Podolski'yi 7 milyon euro'ya Çin'e satıyor, Ahmet Çalık'ı da 4-5 milyon euro'ya alıyor. Boşver düşünme çıldırırsın. @serdar T21.
- Podolski'yi değil Cavanda'yı Sabri'yi Josue'yi Hamit'i Kolbeinn'i Çin'e yollayabil. @kivancemre
- Düşünsene Dursun, Podolski'yi 7 milyon euro'ya Çin'e satıyor, Ahmet Çalık'ı da 4-5 milyon euro'ya alıyor. Boşver düşünme çıldırırsın. @serdar T21.
- 30 Aralık 2016, Cuma
- Güncelleme: 02:10
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Mehmet Ekici'yi satmayın"
Toplam 22
Yorum
EKO BENCE TAKIMDA KALMALI DAHA İYİSİ VARSA ALINMALI YOKSA NİYE SATILSIN ŞİMDİDEN UZATIN SÖZLEŞMEYİ. BAŞKA BİR OYUNCUYA TEKLİF VAR MI? Bİ BAKIN İSTERSENİZ
- G.Saray'da yaprak dökümü sürüyor
Toplam 10
Yorum
db Masallah devamida gelir isallah. Ha gayret Yasin ve Sabri yide bekliyoruz.
- Cavcav, Ahmet Çalık için ‘takım’ istedi
Toplam 30
Yorum
Sançev Bu kim ya Sinan Tolga para mesi mi bu ya bu adama dur demek lazım
Taraftarlardan Podolski isyanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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