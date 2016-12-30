Riekerink gitsin!
Tuzla yenilgisi yönetimi çileden çıkartırken bazı yöneticilerin “Amatörce hatalar yapıyor” diyerek Riekerink’in gönderilmesini istediği ifade edildi
Galatasaray'da, Tuzlaspor karşısında alınan yenilgi yeniden tüm okları Teknik Direktör Jan Olde Riekerink'e çevirdi. Sezon başından bu yana eleştirilerin odağında yer alan Hollandalı çalıştırıcı, Tuzlaspor karşısında oyuncu seçimleri ve tercihleriyle bir kez daha sınıfta kaldı. Rakibin ilk maçta da Galatasaray'ı sıkıştırmasına karşın yine dökülen yedeklerle sahayı çıkması ve sinirlerine hakim olamayan oyuncularına müdahale edememesi tepkileri daha da artırdı.
Sarı-kırmızılı taraftarlar, sosyal medyada Hollandalı teknik adamı topa tutarken görevde kalıp kalmayacağı da tartışılmaya başlandı. Bu durum idarecileri de ikiye böldü. Bir kısmı, "Her mağlubiyet sonrasında hoca değiştirecek değiliz" derken bir kısmı ise "Amatörce hatalar yapıyor; artık yeter" diyerek gönderilmesini istedi. Ancak şimdilik Alp Yalman, Mehmet Özbek ve Levent Nazifoğlu'nun başını çektiği grup baskın çıktı ve Sportif AŞ'de "Rikerink'e zaman tanınması" kararı benimsendi.
Sarı-kırmızılı taraftarlar, sosyal medyada Hollandalı teknik adamı topa tutarken görevde kalıp kalmayacağı da tartışılmaya başlandı. Bu durum idarecileri de ikiye böldü. Bir kısmı, "Her mağlubiyet sonrasında hoca değiştirecek değiliz" derken bir kısmı ise "Amatörce hatalar yapıyor; artık yeter" diyerek gönderilmesini istedi. Ancak şimdilik Alp Yalman, Mehmet Özbek ve Levent Nazifoğlu'nun başını çektiği grup baskın çıktı ve Sportif AŞ'de "Rikerink'e zaman tanınması" kararı benimsendi.
- 30 Aralık 2016, Cuma
- Güncelleme: 02:06
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Mehmet Ekici'yi satmayın"
Toplam 22
Yorum
EKO BENCE TAKIMDA KALMALI DAHA İYİSİ VARSA ALINMALI YOKSA NİYE SATILSIN ŞİMDİDEN UZATIN SÖZLEŞMEYİ. BAŞKA BİR OYUNCUYA TEKLİF VAR MI? Bİ BAKIN İSTERSENİZ
- G.Saray'da yaprak dökümü sürüyor
Toplam 10
Yorum
db Masallah devamida gelir isallah. Ha gayret Yasin ve Sabri yide bekliyoruz.
- Cavcav, Ahmet Çalık için ‘takım’ istedi
Toplam 30
Yorum
Sançev Bu kim ya Sinan Tolga para mesi mi bu ya bu adama dur demek lazım
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