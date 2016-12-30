Riekerink gitsin!

Tuzla yenilgisi yönetimi çileden çıkartırken bazı yöneticilerin “Amatörce hatalar yapıyor” diyerek Riekerink’in gönderilmesini istediği ifade edildi

Galatasaray'da, Tuzlaspor karşısında alınan yenilgi yeniden tüm okları Teknik Direktör Jan Olde Riekerink'e çevirdi. Sezon başından bu yana eleştirilerin odağında yer alan Hollandalı çalıştırıcı, Tuzlaspor karşısında oyuncu seçimleri ve tercihleriyle bir kez daha sınıfta kaldı. Rakibin ilk maçta da Galatasaray'ı sıkıştırmasına karşın yine dökülen yedeklerle sahayı çıkması ve sinirlerine hakim olamayan oyuncularına müdahale edememesi tepkileri daha da artırdı.



Sarı-kırmızılı taraftarlar, sosyal medyada Hollandalı teknik adamı topa tutarken görevde kalıp kalmayacağı da tartışılmaya başlandı. Bu durum idarecileri de ikiye böldü. Bir kısmı, "Her mağlubiyet sonrasında hoca değiştirecek değiliz" derken bir kısmı ise "Amatörce hatalar yapıyor; artık yeter" diyerek gönderilmesini istedi. Ancak şimdilik Alp Yalman, Mehmet Özbek ve Levent Nazifoğlu'nun başını çektiği grup baskın çıktı ve Sportif AŞ'de "Rikerink'e zaman tanınması" kararı benimsendi.