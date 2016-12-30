 Muhammet Demir sürprizi – Fotomaç – 30 Aralık 2016
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    30 Aralık 2016, Cuma
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    sürprizi

    Muhammet Demir sürprizi
    FORVET için son iddia; ... Başkan Dursun Özbek'in bizzat yönettiği görüşmelerde, bordomavili yönetimle temas kurularak Muhemmet Demir'e karşılık Aurelien Chedjou'nun teklif edildiği gelen haberler arasında. Galatasaray'ın Trabzonspor'a bir miktar da para ödeyebileceği belirtiliyor. 24 yaşındaki Muhammet bu sezon 12 maçta forma şansı bulurken Ziraat Türkiye Kupası'nda 1 gol attı.
    1. 30 Aralık 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 00:16
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