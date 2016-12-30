İşte Galatasaray'ın Riva ve Florya'dan alacağı para
Galatasaray'ın Riva ve Florya'daki arazilere yapılacak projelerden alacağı minimum payı açıklandı. Buna göre sarı-kırmızılı kulübün kasasına 508 milyon 729 bin 251 TL girecek.
KAP'a yapılan açıklama şöyle:
"Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.(Emlak GYO) ile ana ortağımız Galatasaray Spor Kulübü Derneği, mülkiyeti Galatasaray Spor Kulübü Derneğine ait toplam yüzölçümü 1.098.649,18 m2 olan arsalar üzerinde proje geliştirmek üzere 29.06.2016 tarihinde protokol, 27.12.2016 tarihinde ek protokol imzalamışlardır.
Emlak Konut GYO'nun söz konusu arsalar üzerinde geliştireceği projelerdeki minimum Galatasaray Spor Kulübü Derneği payı 508.729.251,72 TL olacaktır.
İhale yöntemi ile geliştirilecek projelerden elde edilecek gelirin % 80'i Galatasaray Spor Kulübü Derneği'ne, % 20'si Emlak Konut'a ait olmak üzere paylaşım yapılacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
- 30 Aralık 2016, Cuma
- Güncelleme: 01:03
- "Mehmet Ekici'yi satmayın"
Toplam 22
Yorum
EKO BENCE TAKIMDA KALMALI DAHA İYİSİ VARSA ALINMALI YOKSA NİYE SATILSIN ŞİMDİDEN UZATIN SÖZLEŞMEYİ. BAŞKA BİR OYUNCUYA TEKLİF VAR MI? Bİ BAKIN İSTERSENİZ
- G.Saray'da yaprak dökümü sürüyor
Toplam 10
Yorum
db Masallah devamida gelir isallah. Ha gayret Yasin ve Sabri yide bekliyoruz.
- Cavcav, Ahmet Çalık için ‘takım’ istedi
Toplam 30
Yorum
Sançev Bu kim ya Sinan Tolga para mesi mi bu ya bu adama dur demek lazım
İşte Galatasaray'ın Riva ve Florya'dan alacağı para haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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