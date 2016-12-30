Da Costa’ya özel ekip
Yunan basını, Galatasaray'ın Olympiakos'ta forma giyen eski Sivassporlu Manuel da Costa ile ilgilendiğini yazdı.
Haberde, Fas asıllı oyuncunun Pire temsilcisinden alacaklarına karşılık bonservisini alabileceği vurgulandı. Portekiz pasaportu da taşıyan 30 yaşındaki stoper için sarı-kırmızılı yetkililerin scout ekibini Afrika Kupası'nda oyuncuyu izlemek için Gabon'a yollayacağı belirtildi. Da Costa Sivasspor'un yanı sıra Lokomotiv Moskova, Fiorentina, Sampdoria, West Ham ve PSV'de forma giydi.
- 30 Aralık 2016, Cuma
- Güncelleme: 02:06
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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ali acemi ordusuyla yol uzun olmaz klisman alın hem ligi hemde futbolcuları tanısınki seneye takıma adaptasyon sorunu demegojisi yapılmasın
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TOTTI Sigthorsson bu çocuğa yazık oldu diğerleri 5 krş etmez
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