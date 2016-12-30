 Da Costa’ya özel ekip – Fotomaç – 30 Aralık 2016
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    30 Aralık 2016, Cuma
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    ’ya özel ekip

    Da Costa’ya özel ekip

    Yunan basını, Galatasaray'ın Olympiakos'ta forma giyen eski Sivassporlu Manuel ile ilgilendiğini yazdı.

    Haberde, Fas asıllı oyuncunun Pire temsilcisinden alacaklarına karşılık bonservisini alabileceği vurgulandı. Portekiz pasaportu da taşıyan 30 yaşındaki stoper için sarı-kırmızılı yetkililerin scout ekibini Afrika Kupası'nda oyuncuyu izlemek için Gabon'a yollayacağı belirtildi. Sivasspor'un yanı sıra Lokomotiv Moskova, Fiorentina, Sampdoria, West Ham ve PSV'de forma giydi.
    1. 30 Aralık 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 02:06
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