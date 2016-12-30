Cimbom'da deprem
Aslan’da Tuzlaspor yenilgisi sonrası radikal kararlar alındı Hamit ve Chedjou’nun yanı sıra Sigthorsson’un bileti kesildi. Yönetim Kurulu, ayrıca Tuzlaspor maçında kırmızı kart gören Yasin Öztekin ve Aurelien Chedjou’ya 250’şer bin euro ceza verdi.
KIRMIZI KARTLARA AĞIR CEZA
Bu üç oyuncuyla ligin ikinci yarısında mücadele etmeyecek olan Galatasaray'ın konuyla ilgili bugün resmi bir açıklama yayımlaması bekleniyor. Sarı-kırmızılılar ayrıca , Ziraat Türkiye Kupası'nda önceki gün yapılan Tuzlaspor maçında kırmızı kart gören ve teknik direktör Jan Olde Riekerink'in de tepkisini alan futbolcular Yasin Öztekin ile Aurelien Chedjou'ya ağır bir ceza kesti. Kulüp yetkilileri, yapılan toplantıda, bu oyunculara uygulanacak para cezasının 250 bin'er euro olmasının kararlaştırıldığını aktardı.
GOL SEVİNCİ TEPKİ ÇEKTİ
Tuzla maçında Galatasaray'ı 1-0 öne geçiren gole imza atan Aurelien Chedjou'nun yaşadığı gol sevinci sosyal medyada çok tepki çekmiş ve eleştirilmişti. Golden sonra saha ortasında 5 şınav çekerek, yedek kulübesine bakan Chedjou'nun bu hareketi "Bileti kesildi" diye yorumlanmıştı. Nitekim, sarı- kırmızılı yönetim Kamerunlu savunma oyuncusunun sözleşmesini feshetme kararı aldı.
SiGTHORSSON PARA BIRAKTI
Kolbein Sigthorsson, giderayak fedakarlık yaptı! Sezon başında 1 milyon 180 bin euro garanti ücrete imza atan İzlandalı golcünün, hiç oynamadığı için mahcup olduğunu belirterek 400 bin euro karşılığında sözleşmesini feshetmeye razı olduğu bildirildi. Sigthorsson böylece 815 bin euro'luk alacağından vazgeçti. Ayrıca menajerliğini yapan ağabeyinin de 150 bin euro'ya yakın komisyon bedelini Galatasaray'dan talep etmeyeceği öğrenildi.
FESİH BORSAYA BİLDİRİLDİ
İzlandalı Kolbeinn Sigthorsson'un sözleşmesinin feshedildiği dün akşam saatlerinde borsaya bildirildi. Futbolcuya fesih bedeli olarak 400 bin euro verildiği bu resmi açıklamayla doğrulanırken, mukavelelerinin feshedildiği bildirilen diğer futbolcular Hamit Altıntop ve Chedjou ile ilgili bir bildirim gönderilmedi.
YASİN'E SERT MESAJ
Galatasaray yönetiminin 250 bin euro para cezasına çarptırdığı Yasin Öztekin, bilindiği gibi ücretinde artış istiyordu. Ancak yönetim, gurbetçi oyuncuyu terse yatırdı. Maaşına zam yapılmayacak olan 29 yaşındaki oyuncunun menajerini görüşmeye davet edecek yönetim, "Oyuncuna kulüp bul" mesajını iletecek.
- 30 Aralık 2016, Cuma
- Güncelleme: 01:54
- "Mehmet Ekici'yi satmayın"
Toplam 14
Yorum
ahmet mehmet bu takımın beyni yuh size bir daha maça gidenin........
- Cavcav'dan G.Saray ve Ahmet Çalık açıklaması
Toplam 19
Yorum
Aslan KESINLIKLE ALMAYIN BIZ UZUN STOPER ISTIYORUZ SEMIH SERDAR KORAY HAKAN BALTA BUNDAN UZUN HER TAKIMDAN KAFA GOLÜ YIYORUZ ALMAYIN
- Riekerink gitsin!
Toplam 39
Yorum
Ankaralı Tarftar Ben 53 yaşımdayım ve fanatik bir Galatasaraylıyım Bu yaşıma kadar bu denli beceriksiz bir yönetim görmedim Amatör takıma bile hoca olmıyacak bir insanı Uefa Kupası almı ve Her yıl Şampiyonluğa oynayan bir takıma Teknik direktör yapıyonuz bu kadar beceriksiz bir yönetim birdah hiçbir külübe nasip olmaz.
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