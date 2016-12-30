Cimbom Arabistan yolcusu

Ziraat Türkiye Kupası'nda Tuzlaspor karşısında alınan mağlubiyet ile sarsılan Galatasaray'da ilk yarı tatili başladı. Sarı-kırmızılı futbolcular, dünden itibaren 5 gün sürecek iznin ardından 3 Ocak Salı günü ikinci yarı hazırlıklarına hazırlıklara başlayacak. 4 Ocak Çarşamba günü Antalya'ya gidecek olan sarı-kırmızılı takım, 8 Ocak Pazar günü ise özel karşılaşma için Suudi Arabistan'ın yolunu tutacak.