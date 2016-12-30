 Cimbom Arabistan yolcusu – Fotomaç – 30 Aralık 2016
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    30 Aralık 2016, Cuma
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    Cimbom Arabistan yolcusu

    Cimbom Arabistan yolcusu
    Ziraat Türkiye Kupası'nda Tuzlaspor karşısında alınan mağlubiyet ile sarsılan Galatasaray'da ilk yarı tatili başladı. Sarı-kırmızılı futbolcular, dünden itibaren 5 gün sürecek iznin ardından 3 Ocak Salı günü ikinci yarı hazırlıklarına hazırlıklara başlayacak. 4 Ocak Çarşamba günü Antalya'ya gidecek olan sarı-kırmızılı takım, 8 Ocak Pazar günü ise özel karşılaşma için Suudi Arabistan'ın yolunu tutacak.
    1. 30 Aralık 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 00:14
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