Cimbom Arabistan yolcusu
- 30 Aralık 2016, Cuma
- Güncelleme: 00:14
- Trabzonspor'da ipler gerildi
Toplam 18
Yorum
kadircan Hami mandıralı Mustafa Akçay Sadi Tekelioğlu ve ŞEnol güneş'e verilmeyen şanslar neden yanal'a verildi Allah rızası için açıklayın
- Cimbom'da deprem
Toplam 23
Yorum
İşte bu bee Bu habere Cimbomda Deprem demeniz için, Muslera Sneijder ne biliyim Brumayla falan sözleşme feshedilmesi gerek. Bunun adı bayramm bayram :))
- Cimbom'da deprem
Toplam 23
Yorum
GSli1905 Beter olun diyen kardesim...o beter olsun,su beter olsun.Peki o zaman kime karsi oynayacaksiniz,kim Rakibiniz olacak ? :)))))
Cimbom Arabistan yolcusu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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