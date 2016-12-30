 Cavcav, Ahmet Çalık için ‘takım’ istedi – Fotomaç – 30 Aralık 2016
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    30 Aralık 2016, Cuma
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    Cavcav, için ‘takım’ istedi

    Cavcav, Ahmet Çalık için ‘takım’ istedi

    Stoper için 'ı listesine alan Galatasaray, Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav'ın istekleri karşısında şok yaşadı.

    22 yaşındaki oyuncu için kapıyı 5 milyon euro'dan açan İlhan Cavcav'ın takas önerisi karşısında ise sarı-kırmızılı takımdan Sinan Gümüş, Tolga Ciğerci ve 2 milyon euro para talep ettiği belirtiliyor. Başkan Dursun Özbek'in önümüzdeki günlerde Ankara'ya giderek Cavcav ile bizzat görüşeceği ifade edildi. bu sezon 17 maçta 1 asist yaptı.
    1. 30 Aralık 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 02:38
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