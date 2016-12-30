 Almanya’dan Bamberg’i ağırlayacak – Fotomaç – 30 Aralık 2016
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    30 Aralık 2016, Cuma
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    Almanya’dan Bamberg’i ağırlayacak

    Almanya’dan Bamberg’i ağırlayacak
    Galatasaray Odeabank, THY Avrupa Ligi'nde bugün Almanya temsilcisi Brose Bamberg'i konuk edecek. Abdi İpekçi Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı, TRT Spor ve LigTV 3 canlı yayınlayacak. Son iki maçı kaybeden Cimbom, kazanıp moral bulmak istiyor.
    1. 30 Aralık 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 00:25
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