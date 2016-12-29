 Vargas'ta rakip çıktı – Fotomaç – 29 Aralık 2016
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    29 Aralık 2016, Perşembe
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    Vargas'ta rakip çıktı

    Vargas'ta rakip çıktı
    Şili basını, 'ın Eduardo Vargas için tekrar etkili bir şekilde devreye girdiğini yazdı. Haberde, Osmanlıspor'un da Vargas ile ilgilendiği ancak Galatasaray'ın transferi sonlandırmak için istekli olduğu yer aldı.
    1. 29 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:00
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