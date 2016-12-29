Vargas'ta rakip çıktı
Şili basını, Galatasaray'ın Eduardo Vargas için tekrar etkili bir şekilde devreye girdiğini yazdı. Haberde, Osmanlıspor'un da Vargas ile ilgilendiği ancak Galatasaray'ın transferi sonlandırmak için istekli olduğu yer aldı.
- 29 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 02:00
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