Serbest kalabilir
Galatasaray'ın transfer listesinde olduğu belirtilen Düsseldorf'tan Kaan Ayhan'ın sözleşmesinde 1.5 milyon euro'luk serbest kalma maddesinin bulunduğu ifade edildi. Genç stoper için bu maddenin işletilebileceği bildirildi.
- 29 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 00:32
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