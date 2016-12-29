Marko Marin iddiası
Bir dönem Trabzonspor'da da top koşturan ve sezon başında bonservisiyle birlikte Chelsea'den Olympiakos'a transfer olan Marko Marin'in adı Galatasaray ile anılıyor. Yunanistan basınında Alphafree Press'in haberine göre Galatasaray, Olympiakos ile 3 yıllık sözleşmesi bulunan Marko Marin ile ilgileniyor. Yunan ekibiyle bu sezon 7 resmi maça çıkabilen 27 yaşındaki Alman oyuncunun, Türkiye'ye yeniden dönebileceği ifade edildi.
- 29 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 01:59
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
Marko Marin iddiası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.