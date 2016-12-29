Kazım’a yeni takım
Fenerbahçe ve Galatasaray forması giyen Colin Kazım'ın Corinthians ile imzalamaya yakın olduğu iddia edildi. Coritiba ile Corinthians'ın müzakerenin sürdüğü, 30 yaşındaki milli futbolcunun transferinin yakın olduğu ileri sürüldü.
- 29 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 00:34
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