 Kartal’dan teklif yok – Fotomaç – 29 Aralık 2016
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    29 Aralık 2016, Perşembe
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    Kartal’dan teklif yok

    Kartal’dan teklif yok
    Adı ile anılan Aurelien Chedjou, yaptığı açıklamada, "Furkan adında bir menajer tanımıyorum ve aynı zamanda Türk bir menajerim yok!" dedi. Sarı-kırmızılı kulüp de Beşiktaş'tan herhangi bir teklif almadıklarını açıkladı.
    1. 29 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:58
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