Kartal’dan teklif yok
Adı Beşiktaş ile anılan Aurelien Chedjou, yaptığı açıklamada, "Furkan adında bir menajer tanımıyorum ve aynı zamanda Türk bir menajerim yok!" dedi. Sarı-kırmızılı kulüp de Beşiktaş'tan herhangi bir teklif almadıklarını açıkladı.
- 29 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 01:58
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