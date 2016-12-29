Juve’den Cimbom’a
Stoper arayışlarını sürdüren G.Saray'ın gözü Medhi Benatia. Juve'de beklentileri karşılayamayan ve devre arasında Bayern'e geri döneceği konuşulan Faslı oyuncu için sarı-kırmızılıların kiralamak için teklif yapmayı düşündüğü bildirildi.
- 29 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 02:05
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