İşte Galatasaray'ın Riva ve Florya'dan alacağı para
Galatasaray'ın Riva ve Florya'daki arazilere yapılacak projelerden alacağı minimum payı açıklandı. Buna göre sarı-kırmızılı kulübün kasasına 508 milyon 729 bin 251 TL girecek.
KAP'a yapılan açıklama şöyle:
"Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.(Emlak GYO) ile ana ortağımız Galatasaray Spor Kulübü Derneği, mülkiyeti Galatasaray Spor Kulübü Derneğine ait toplam yüzölçümü 1.098.649,18 m2 olan arsalar üzerinde proje geliştirmek üzere 29.06.2016 tarihinde protokol, 27.12.2016 tarihinde ek protokol imzalamışlardır.
Emlak Konut GYO'nun söz konusu arsalar üzerinde geliştireceği projelerdeki minimum Galatasaray Spor Kulübü Derneği payı 508.729.251,72 TL olacaktır.
İhale yöntemi ile geliştirilecek projelerden elde edilecek gelirin % 80'i Galatasaray Spor Kulübü Derneği'ne, % 20'si Emlak Konut'a ait olmak üzere paylaşım yapılacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
- 29 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 16:21
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