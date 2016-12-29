İkinci yarı kartlar havada uçuştu!
Ziraat Türkiye Kupası E Grubu 4 .hafta mücadelesinde Galatasaray, Tuzlaspor'a konuk oldu.
Maçın ilk yarısını 1-0 önde kapatan Galatasaray 2. yarıya adeta şokla başladı. 2 dakikada 2 gol yiyen sarı-kırmızılılar 2-1 yenik duruma düştü.
Ardından Aurelien Chedjou, Doğan'ın kendisine yaptığı faulden sonra rakibine attığı için doğrudan kırmızı kart ile oyundan ihraç edildi ve takımını 10 kişi bıraktı.
YASİN'DE ATILDI, CİMBOM 9 KİŞİ KALDI
61'de Yasin Öztekin, rakibi Bülent Uzun'a yaptığı sert müdahale sonrasında ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan atıldı ve Galatasaray 9 kişi kaldı.
TUZLA 10 KİŞİ
71'de Tuzlaspor'da Doğan Ateş, rakibi Birhan Vatansever'e yaptığı faul sonrasında ikinci sarı karttan kırmızı kart ile oyundan atıldı.
Karşılaşmayı Galatasaray 9, Tuzlaspor ise 10 kişi tamamladı.
Yasin Öztekin ve Chedjou gördükleri kırmızı kart nedeniyle ikinci yarının ilk maçı olan Atiker Konyaspor'a karşı forma giyemeyecek.
- 29 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 11:23
- Pereira Trabzon'da
Toplam 30
Yorum
Bilmeyenler konuşmasın! Saçma sapan konuşmayın TS'den haberiniz yok Bosingwa 2. senesinde sağ tarafı otobana çevirmişti 6 ay sakatlık yaşayınca 3.senesi kötü geçti
- Ekici-Aatif takası gündemde
Toplam 40
Yorum
~VİRA~ Takımımız ofansif oynadığında neler yaptığı ortada tek birşey yapamaz ilerde dribbling yapıyor geri dönüyor diyorsunuz pas atacak adam yok.
- Feghouli Fener'e koşuyor
Toplam 24
Yorum
misafir SNEIJDER SEN HER KİMSİZ BİLMİYORUM NERDEN GELDİN NE ZAMAN GELDİN FENER'LE UĞRAŞMANDAKİ AMAÇ NE? İŞİN GÜCÜNÜ BIRAKIP BURAYA YORUM YAZMAYA GELİYOSUN İŞSİZMİSİN KARDEŞİM ANLAMADIM Kİ. HADİ GS SAYFASINA YAZSAN BİŞEY DEĞİL BE KARDEŞİM SENİN BU YAPTIĞIN LÜZUMSUZCA ŞEY KENDİNİN NE BİRİ OLUĞUNU GÖSTERİYOR. BU YAPTIĞIN DAVRANIŞTAN KİMSE HOŞLANMIYOR EMİNİM GS Lİ ARKADAŞLARIN OLSA ONLARDA HOŞLANMAZDI. ADAM AKILLI YORUM YAZCAKSAN YAZ YOKSA Bİ ZAHMET ŞU SİTEYİ TERKET ARTIK.
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