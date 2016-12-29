Galatasaray'da tatil başladı
Ziraat Türkiye Kupası E Grubu 4. haftasında dün Tuzlaspor'a 3-2 yenilen Galatasaray'da tatil başladı.
Sarı-kırmızılı futbolcular, 5 gün sürecek iznin ardından 3 Ocak Salı günü Florya Metin Oktay Tesisleri'nde toplanarak, ligin ikinci bölümünün hazırlıklarına başlayacak.
Kamp çalışmaları için 4 Ocak Çarşamba günü Antalya'ya gidecek olan Galatasaray, 8 Ocak Pazar gününe kadar hazırlıklarını burada sürdürecek.
Galatasaray, 8 Ocak'ta özel uçakla Antalya'dan Suudi Arabistan'ın Dammam kentine geçecek ve burada 9 Ocak Pazartesi günü El İttifak takımıyla bir hazırlık maçı oynayacak.
Karşılaşmanın ardından İstanbul'a ödenecek olan sarı-kırmızılılar, çalışmalarına Florya Metin Oktay Tesisleri'nde devam edecek.
- 29 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 10:27
- Akhisar, Rodallega ile masaya oturacak
Toplam 1
Yorum
Alparslan Turan Eto, Rodallega gibi isimler bence Trabzonspor'a ilaç olur. Aatıf'ı da Fenerbahçe'den alırlarsa büyük iş yaparlar.
- Ekici-Aatif takası gündemde
Toplam 42
Yorum
Alparslan Turan Bu Aatıf ve Mehmet takası her iki takıma da faydalı olur. Aatıf lider futbolcu Trabzon'da iyi iş çıkarır. Mehmet'de Fenerbahçe'nin aradığı orta saha oyuncusu. Ayrıca Trabzon yönetimi Fenerbahçe ile iyi geçinirse tıpkı Burak Yılmaz'da olduğu gibi Fenerbahçe'den önemli oyuncuları kadrosuna katabilir.
- Ekici-Aatif takası gündemde
Toplam 42
Yorum
~VİRA~ Madem bu adam kötü niye gs fb bjk istesin yorum yapanların çoğu istanbul takımlarını tutanlar gözümüze sokuyorlar anlamamız için anlamıyoruz
Galatasaray'da tatil başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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