 Galatasaray çok kötü! – Fotomaç – 29 Aralık 2016
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    29 Aralık 2016, Perşembe
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    çok kötü!

    Galatasaray çok kötü!

    Sneijder, eleştirilirken ve ’nin övülmesine tepki gösterdi ve “Asıl rakibimiz Başakşehir” dedi.

    , Türk medyasını eleştirdi. Fox Sports'tan Kees Jansma'ya konuşan yıldız futbolcu, " süper takım, F.Bahçe harika takım... G.Saray çok kötü. Türk basını hiç objektif bakamıyor. Her gazeteci bir takım tutuyor ve yorumlarında o takımın taraftarı gibi bilgilendirme yapıyor. Ama bir de gerçekler var. Beşiktaş'tan 2 puan gerideyiz, 'den 2 puan öndeyiz. İki takımda bizim sahamıza gelecek. Asıl rakibimiz ikisi değil; bence Başakşehir. Hepimizi şaşırtıyorlar" dedi. ile 2 yıllık daha sözleşmesi bulunduğunu sözlerine ekleyen Wesley Sneijder, "Devam etmemi isterlerse 2 sene daha oynarım. Sonrasında Türkiye'de kalır mıyım bilmiyorum. Ama gelecek hayallerim arasında teknik direktörlük yapmak var" ifadesini kullandı.
    1. 29 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:17
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