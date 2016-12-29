 Ahmet Çalık Aslan gibi – Fotomaç – 29 Aralık 2016
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    29 Aralık 2016, Perşembe
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    Aslan gibi

    Ahmet Çalık Aslan gibi

    Yönetcisi , ara transfer döneminde ilgilendikleri oyunculardan birinin de 'nden olduğunu aktardı.

    Sarıkırmızılı idareci, " alternatiflerimizden biri. ile görüşmeler sürüyor. Eğer uygun bir bonservis bedeli olursa, düşüneceğiz" dedi. Nazifoğlu, basında adı geçen eski 'ın eski oyuncusu Emre Belözoğlu ile ilgili bir tasarruflarının bulunmadığını da dile getirdi.
    1. 29 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:02
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