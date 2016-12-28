Zirve için sahada
Galatasaray, 2016 yılının son maçında kupada Tuzlaspor ile karşılaşacak. Cimbom’un hedefi kazanıp liderliğe yükselmek.
Ziraat Türkiye Kupası'nda kritik randevu... Son 3 kupayı müzesine götürmeyi başaran Aslan bugün 20.30'da Fatih Terim Stadı'nda Tuzlaspor'a konuk olacak. 24Erzincan'ın dün Elazığspor'u 3-2 yenmesiyle grup bir hayli karıştı. 24Erzincan 7 puana yükselirken, Tuzla 6 puanda, G.Saray ise 5 puanda. Sarı-kırmızılılar bugün Tuzla'yı devirirse liderliği ele geçirecek puan kaybı halinde ise işi son 2 maça kalacak. Teknik direktör Jan Olde Riekerink sahaya aslarla yedeklerden oluşan karışık bir 11 sürecek. Ancak işlerin istendiği gibi gitmemesi durumunu da düşünerek takımın yıldızlarını 18 kişilik maç kadrosuna alacak.
- 28 Aralık 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 01:42
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Sow attığını vuruyor
Toplam 8
Yorum
fb44_ alex gibi sende kalbimize ve aklımıza kazındın musa sow... bu taraftar seni hiçbir zaman unutmayacak
- Alman basınından Podolski için flaş iddia
Toplam 4
Yorum
duran hemen satsınlar hatta semihide hediye olarak versınler
- Sneijder ve Podolski şaşkın
Toplam 10
Yorum
duran tabi gitmezler böyle yağlı kulub bırakılırmı türkiyede zaten futbol iyi oynanmıyor burda çok rahatlar
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