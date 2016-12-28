 Zirve için sahada – Fotomaç – 28 Aralık 2016
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    28 Aralık 2016, Çarşamba
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    Zirve için sahada

    Zirve için sahada

    , 2016 yılının son maçında kupada ile karşılaşacak. Cimbom’un hedefi kazanıp liderliğe yükselmek.

    'nda kritik randevu... Son 3 kupayı müzesine götürmeyi başaran Aslan bugün 20.30'da Fatih Terim Stadı'nda 'a konuk olacak. 24Erzincan'ın dün Elazığspor'u 3-2 yenmesiyle grup bir hayli karıştı. 24Erzincan 7 puana yükselirken, Tuzla 6 puanda, G.Saray ise 5 puanda. Sarı-kırmızılılar bugün Tuzla'yı devirirse liderliği ele geçirecek puan kaybı halinde ise işi son 2 maça kalacak. Teknik direktör Jan Olde Riekerink sahaya aslarla yedeklerden oluşan karışık bir 11 sürecek. Ancak işlerin istendiği gibi gitmemesi durumunu da düşünerek takımın yıldızlarını 18 kişilik maç kadrosuna alacak.

    1. 28 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:42
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