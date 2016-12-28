TOKİ ile imzalar atıldı
Kurtuluş olarak görülen Florya ve Riva arazileri için Emlak Konut ile resmi imzalar atıldı. Başkan Dursun Özbek "Projeler ile ilgili çalışma prensiplerini belirleyen Ek Protokolü imzaladık. Bu imzalar ile Riva ve Florya projeleri resmen başlamıştır" dedi.
- 28 Aralık 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 22:46
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Sow attığını vuruyor
Toplam 8
Yorum
fb44_ alex gibi sende kalbimize ve aklımıza kazındın musa sow... bu taraftar seni hiçbir zaman unutmayacak
- Alman basınından Podolski için flaş iddia
Toplam 4
Yorum
duran hemen satsınlar hatta semihide hediye olarak versınler
- Sneijder ve Podolski şaşkın
Toplam 10
Yorum
duran tabi gitmezler böyle yağlı kulub bırakılırmı türkiyede zaten futbol iyi oynanmıyor burda çok rahatlar
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