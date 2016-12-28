 TOKİ ile imzalar atıldı – Fotomaç – 28 Aralık 2016
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    28 Aralık 2016, Çarşamba
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    TOKİ ile imzalar atıldı

    TOKİ ile imzalar atıldı
    Kurtuluş olarak görülen Florya ve Riva arazileri için Emlak Konut ile resmi imzalar atıldı. Başkan Dursun Özbek "Projeler ile ilgili çalışma prensiplerini belirleyen Ek Protokolü imzaladık. Bu imzalar ile Riva ve Florya projeleri resmen başlamıştır" dedi.
    1. 28 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:46
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