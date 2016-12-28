 Sneijder ve Podolski şaşkın – Fotomaç – 28 Aralık 2016
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    28 Aralık 2016, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    ve şaşkın

    Sneijder ve Podolski şaşkın

    Başkan Özbek'in " ve için tekliflere açığız" diyerek iki oyuncuyu satışa koyması taraftarlar kadar iki oyuncuyu da şoka uğrattı.

    Sarı-kırmızılılar, takımın en önemli iki yıldızının satılmasına karşı çıkıp, Özbek'i eleştirirken taraftarların yüreğine su serpecek açıklama oyunculardan geldi. ve , ayrılmayı kesinlikle düşünmediklerini açıkladı.
    1. 28 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:51
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