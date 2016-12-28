Ryan Babel sürprizi
Beşiktaş'ın imza aşamasına getirdiği Ryan Babel'le ilgili kulislere Galatasaray bombası düştü. Görüşmelerin tıkandığı anda pazarlıkları kızıştırmak isteyen oyuncunun menajeri Haatrecht'in, Mehmet Özbek ile temas kurduğu öğrenildi. Ancak Özbek, bu oyuna gelmedi ve görüşmeleri detaya girmeden bitirdi.
- 28 Aralık 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 01:37
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Sow attığını vuruyor
Toplam 8
Yorum
fb44_ alex gibi sende kalbimize ve aklımıza kazındın musa sow... bu taraftar seni hiçbir zaman unutmayacak
- Alman basınından Podolski için flaş iddia
Toplam 4
Yorum
duran hemen satsınlar hatta semihide hediye olarak versınler
- Sneijder ve Podolski şaşkın
Toplam 10
Yorum
duran tabi gitmezler böyle yağlı kulub bırakılırmı türkiyede zaten futbol iyi oynanmıyor burda çok rahatlar
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