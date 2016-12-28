 Mali Kurul 25 Mart’ta – Fotomaç – 28 Aralık 2016
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    28 Aralık 2016, Çarşamba
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    Mali Kurul 25 Mart’ta

    Mali Kurul 25 Mart’ta
    Yönetim Kurulu toplantısında 'un tarihi de belirlendi. Kritik toplantının 25 Mart 2017 tarihinde yapılacağı kaydedildi. Başkan ve yönetimi mali- idari bakımdan ibra oylamasına girecek. Bütçe de onaya sunulacak.
    1. 28 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:45
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