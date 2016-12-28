Mali Kurul 25 Mart’ta
Yönetim Kurulu toplantısında Olağan Mali Genel Kurul'un tarihi de belirlendi. Kritik toplantının 25 Mart 2017 tarihinde yapılacağı kaydedildi. Başkan Dursun Özbek ve yönetimi mali- idari bakımdan ibra oylamasına girecek. Bütçe de onaya sunulacak.
- 28 Aralık 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 22:45
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Sıradan biriydim Fener'de özel oldum
Toplam 12
Yorum
SÜPER_FENER KISKANMAYIN LENSİ ADAM FUBOLCUNUN KRALI 20 TANE BRUMAYI VE QARESMAYI CEBİNDEN ÇIKARTIR
- Evgen iddiası
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ali riza ayyıldız süper bir adam...............................
- Kayserispor'a deplasmanda çelme
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ali kemal bu nasıl iş
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