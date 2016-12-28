 Komşu’dan Marin iddiası – Fotomaç – 28 Aralık 2016
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    28 Aralık 2016, Çarşamba
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    Komşu’dan Marin iddiası

    Komşu’dan Marin iddiası

    Yunanistan basını Galatasaray ile ilgili ilginç bir iddia ortaya attı. T

    rabzonspor'dan gittiği Olympiakos'ta forma şansı bulamayan Marko Marin'in G.Saray'a transfer olacağını iddia eden Yunan basını, Alman futbolcunun da İstanbul'a gitmeye can attığı, görüşmelerin önümüzdeki günlerde netleşeceğini yazdı.
    1. 28 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:58
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