Komşu’dan Marin iddiası
Yunanistan basını Galatasaray ile ilgili ilginç bir iddia ortaya attı. T
rabzonspor'dan gittiği Olympiakos'ta forma şansı bulamayan Marko Marin'in G.Saray'a transfer olacağını iddia eden Yunan basını, Alman futbolcunun da İstanbul'a gitmeye can attığı, görüşmelerin önümüzdeki günlerde netleşeceğini yazdı.
- 28 Aralık 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 01:58
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Sow attığını vuruyor
Toplam 8
Yorum
fb44_ alex gibi sende kalbimize ve aklımıza kazındın musa sow... bu taraftar seni hiçbir zaman unutmayacak
- Alman basınından Podolski için flaş iddia
Toplam 4
Yorum
duran hemen satsınlar hatta semihide hediye olarak versınler
- Sneijder ve Podolski şaşkın
Toplam 10
Yorum
duran tabi gitmezler böyle yağlı kulub bırakılırmı türkiyede zaten futbol iyi oynanmıyor burda çok rahatlar
Komşu’dan Marin iddiası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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