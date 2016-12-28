Fatih Terim'in gözdesi Cimbom'a doğru!
Galatasaray, Terim’in gözdesi için Düsseldorf ile görüşmelere başladı. İmza için saatler sayılıyor.
Yana döne stoper arayan sarıkırmızılılarda listeye her gün yeni bir isim girerken, Cimbom'un son gözdesi Kaan Ayhan. Kariyerine Fortuna Düsseldorf'ta devam eden 22 yaşındaki genç futbolcu için ilk temas kuruldu. UEFA ile yapılan anlaşma gereği 3 milyon euro'luk bütçesi olan Aslan bu transfer için Alman ekibine 1 milyon euro önerdi.
Serdar Aziz'in ağır sakatlığı, Aurelien Chedjou'nun da Afrika Kupası'na gidecek olması nedeniyle acil stopere ihtiyaç duyan sarı-kırmızılılar Kaan konusunda imzaya yakın olduğu öğrenildi. Kaan, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim tarafından keşfedildi. Terim, Dünya Kupası elemelerinde 3 maçta forma verdi.
Serdar Aziz'in ağır sakatlığı, Aurelien Chedjou'nun da Afrika Kupası'na gidecek olması nedeniyle acil stopere ihtiyaç duyan sarı-kırmızılılar Kaan konusunda imzaya yakın olduğu öğrenildi. Kaan, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim tarafından keşfedildi. Terim, Dünya Kupası elemelerinde 3 maçta forma verdi.
- 28 Aralık 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 01:12
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Sow attığını vuruyor
Toplam 8
Yorum
fb44_ alex gibi sende kalbimize ve aklımıza kazındın musa sow... bu taraftar seni hiçbir zaman unutmayacak
- Alman basınından Podolski için flaş iddia
Toplam 4
Yorum
duran hemen satsınlar hatta semihide hediye olarak versınler
- Sneijder ve Podolski şaşkın
Toplam 10
Yorum
duran tabi gitmezler böyle yağlı kulub bırakılırmı türkiyede zaten futbol iyi oynanmıyor burda çok rahatlar
Fatih Terim'in gözdesi Cimbom'a doğru! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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