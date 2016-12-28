Evgen iddiası
Ruslar stoper arayışındaki Aslan'ın Evgen Khacheridi ile ilgilendiği belirtildi. Sport1 kanalı, Cimbom'un 1.98'lik kule için D. Kiev'e 1 milyon euro'luk teklif sunduğunu kaydetti. Habere göre Evgen de gelmek istiyor.
- 28 Aralık 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 12:34
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Sıradan biriydim Fener'de özel oldum
Toplam 12
Yorum
SÜPER_FENER KISKANMAYIN LENSİ ADAM FUBOLCUNUN KRALI 20 TANE BRUMAYI VE QARESMAYI CEBİNDEN ÇIKARTIR
- Evgen iddiası
Toplam 5
Yorum
ali riza ayyıldız süper bir adam...............................
- Kayserispor'a deplasmanda çelme
Toplam 3
Yorum
ali kemal bu nasıl iş
Evgen iddiası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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