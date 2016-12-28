 Evgen iddiası – Fotomaç – 28 Aralık 2016
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    28 Aralık 2016, Çarşamba
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    Evgen iddiası

    Evgen iddiası
    Ruslar stoper arayışındaki Aslan'ın Evgen Khacheridi ile ilgilendiği belirtildi. Sport1 kanalı, Cimbom'un 1.98'lik kule için D. Kiev'e 1 milyon euro'luk teklif sunduğunu kaydetti. Habere göre Evgen de gelmek istiyor.
    1. 28 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 12:34
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