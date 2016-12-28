 Cimbom'dan Pato bombası – Fotomaç – 28 Aralık 2016
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    28 Aralık 2016, Çarşamba
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    Cimbom'dan bombası

    Cimbom'dan Pato bombası

    G.Saray, Brezilyalı golcü için Villarreal’e teklif sundu. ile Antalya da ilgileniyor.

    Golcü arayan Galatasaray, Villarreal'in süper yıldızı Alexandre Pato'nun peşine düştü. Sezon başında Corinthians'tan Villarreal'e transfer olan 27 yaşındaki Pato için İspanyol kulübüne teklif yapıldığı ve cevap beklendiği belirtildi. Villarreal'de 19 maçta 6 gol atan Brezilyalı santrfor için Antalyaspor da devrede.
    1. 28 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:05
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