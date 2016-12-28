Cimbom'dan Pato bombası
G.Saray, Brezilyalı golcü için Villarreal’e teklif sundu. Pato ile Antalya da ilgileniyor.
Golcü arayan Galatasaray, Villarreal'in süper yıldızı Alexandre Pato'nun peşine düştü. Sezon başında Corinthians'tan Villarreal'e transfer olan 27 yaşındaki Pato için İspanyol kulübüne teklif yapıldığı ve cevap beklendiği belirtildi. Villarreal'de 19 maçta 6 gol atan Brezilyalı santrfor için Antalyaspor da devrede.
- 28 Aralık 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 01:05
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Sow attığını vuruyor
Toplam 8
Yorum
fb44_ alex gibi sende kalbimize ve aklımıza kazındın musa sow... bu taraftar seni hiçbir zaman unutmayacak
- Alman basınından Podolski için flaş iddia
Toplam 4
Yorum
duran hemen satsınlar hatta semihide hediye olarak versınler
- Sneijder ve Podolski şaşkın
Toplam 10
Yorum
duran tabi gitmezler böyle yağlı kulub bırakılırmı türkiyede zaten futbol iyi oynanmıyor burda çok rahatlar
Cimbom'dan Pato bombası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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