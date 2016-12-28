 Cavanda sevinci – Fotomaç – 28 Aralık 2016
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    28 Aralık 2016, Çarşamba
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    sevinci

    Cavanda sevinci

    Galasaray'da şans bulamayan Luis 'ya Serie A'dan Pescara talip oldu.

    İtalyan ekibinin, Belçikalı sağ bek için Cimbom'a kiralama teklifinde bulunduğu, aldığı parayı ödemeye hazır olduğunu bildirdi. Bu teklif yönetimi memnun etse de yönetimin, Cavanda'yı bonservisiyle vermek istediği ve bu nedenle Pescara'yı beklettiği kaydedildi.
    1. 28 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:18
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