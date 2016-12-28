Cavanda sevinci
Galasaray'da şans bulamayan Luis Cavanda'ya Serie A'dan Pescara talip oldu.
İtalyan ekibinin, Belçikalı sağ bek için Cimbom'a kiralama teklifinde bulunduğu, aldığı parayı ödemeye hazır olduğunu bildirdi. Bu teklif yönetimi memnun etse de yönetimin, Cavanda'yı bonservisiyle vermek istediği ve bu nedenle Pescara'yı beklettiği kaydedildi.
- 28 Aralık 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 22:18
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Sow attığını vuruyor
Toplam 8
Yorum
fb44_ alex gibi sende kalbimize ve aklımıza kazındın musa sow... bu taraftar seni hiçbir zaman unutmayacak
- Alman basınından Podolski için flaş iddia
Toplam 4
Yorum
duran hemen satsınlar hatta semihide hediye olarak versınler
- Sneijder ve Podolski şaşkın
Toplam 10
Yorum
duran tabi gitmezler böyle yağlı kulub bırakılırmı türkiyede zaten futbol iyi oynanmıyor burda çok rahatlar
Cavanda sevinci haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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