Aklı G.Saray’da kaldı
Gaziantep'te 2008-10 yılları arasında top koşturan Beto'dan itiraf geldi. Brezilya'da Santa Catarina isimli amatör takımda oynayan Beto "Gaziantep'te iyi oynuyordum. O dönem Galatasaray beni istemişti. Ancak başkan izin vermemişti" dedi. Beto, Türkiye'nin farklı bir kültüre sahip olduğunu ancak alıştığını söyledi.
- 28 Aralık 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 22:09
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Sıradan biriydim Fener'de özel oldum
Toplam 12
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SÜPER_FENER KISKANMAYIN LENSİ ADAM FUBOLCUNUN KRALI 20 TANE BRUMAYI VE QARESMAYI CEBİNDEN ÇIKARTIR
- Evgen iddiası
Toplam 5
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ali riza ayyıldız süper bir adam...............................
- Kayserispor'a deplasmanda çelme
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ali kemal bu nasıl iş
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