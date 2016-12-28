 Aklı G.Saray’da kaldı – Fotomaç – 28 Aralık 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    28 Aralık 2016, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Aklı G.Saray’da kaldı

    Aklı G.Saray’da kaldı
    Gaziantep'te 2008-10 yılları arasında top koşturan 'dan itiraf geldi. Brezilya'da Santa Catarina isimli amatör takımda oynayan Beto "Gaziantep'te iyi oynuyordum. O dönem Galatasaray beni istemişti. Ancak başkan izin vermemişti" dedi. Beto, Türkiye'nin farklı bir kültüre sahip olduğunu ancak alıştığını söyledi.
    1. 28 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:09
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Aklı G.Saray’da kaldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.