5. yıldıza koşuyoruz
Cimbom’da ‘Tarih Yazan Formalar’ serisi tanıtıldı Başkan Özbek, “1, 2, 3 yıldızlı olduğumuz günler çok gerilerde kaldı. 5. yıldızı da ilk biz takacağız” dedi.
Galatasaray'da dün geçmişe damga vuran, tarihe büyük destanlar yazdıran efsane formaların tanıtımı vardı. Başkan Dursun Özbek'in yanı sıra Cimbom'un efsane oyuncuları Necati Ateş, Cevad Prekazi, Hasan Şaş ve Ergün Penbe de tanıtıma katıldı. Başkan Özbek, iddialı açıklamalarda bulundu. Özbek, "Galatasaray, Türk sporuna ve futboluna 111 yıldır hizmet ediyor. Bu sürede de taraftarlarına büyük mutluluklar yaşatmış bir kulüp. Biz de bu zaferleri bize yaşatan arkadaşlarımızı buraya davet ettik. Geçmişten bugüne kadar yazılmış bir tarih şu an karşınızda duruyor" dedi. Özbek, Galatasaray'ın Türk sporuna öncülük yaptığını söyledi.
'İLKLERİN TAKIMIYIZ'
Sarı-kırmızılı kulübün başkanı güne damga vuran sözlerini şöyle sürdürdü: "1, 2, 3 yıldızlı olduğumuz günler çok gerilerde kaldı. 5. yıldıza koşuyoruz. 5. yıldızı da ilk önce bizim takacağımız mesajını buradan vermek istiyorum" ifadelerini kullandı. GS Store'dan satışa sunulan formalara yılbaşı öncesi büyük rağbet bekleniyor. Mağazacılık Genel Müdürü Ali Öğüdücü "En güzel yeni yıl hediyesi Galatasaray retro serisi" dedi.
'5-1'İ ASLA UNUTAMAM'
100. yıl formasını tanıtan Necati Ateş ise şunları söyledi: "Efsanelerle birlikte olmak heyecan verici. 2004-05 sezonu kötü geçiyordu ancak kupa finalinde F.Bahçe'yi 5-1 yenmiştik. Çok güzel bir gündü, asla unutamam. Her şeyin en iyisini yapan Türkiye'nin 1 numaralı kulübünün geçmişinde, zaferlerinde yer almak gurur verici.
PENBE: GURUR DOLUYUM
Cimbom'un 'Kemik' lakaplı oyuncusu, UEFA Kupası finalinde Arsenal'e ilk penaltıyı atan ismi Ergün Penbe de tanıtımdaydı. Penbe "9 puan gerideyken inancımızı hiç kaybetmedik ve şampiyon olduk. G.Saray'a çok şey borçluyum" dedi.
TABUTUMUN İÇİNDE BU FORMA OLACAK
Tanıtıma sarı-kırmızılıların unutamadığı isim Cevad Prekazi de katıldı. Monaco'ya attığı goldeki muhteşem vuruşu bir daha yapamadığını belirten efsane futbolcu şöyle konuştu "Rahmetli babam, futbol ve eşim. Bu 3'ünü çok severdim. Burada 7 yıl oynadım. Bu forma benim için her şey. Tabutumun içinde Partizan forması ile birlikte Galatasaray forması da olacak"
Savaş ÇORLU
'İLKLERİN TAKIMIYIZ'
Sarı-kırmızılı kulübün başkanı güne damga vuran sözlerini şöyle sürdürdü: "1, 2, 3 yıldızlı olduğumuz günler çok gerilerde kaldı. 5. yıldıza koşuyoruz. 5. yıldızı da ilk önce bizim takacağımız mesajını buradan vermek istiyorum" ifadelerini kullandı. GS Store'dan satışa sunulan formalara yılbaşı öncesi büyük rağbet bekleniyor. Mağazacılık Genel Müdürü Ali Öğüdücü "En güzel yeni yıl hediyesi Galatasaray retro serisi" dedi.
'5-1'İ ASLA UNUTAMAM'
100. yıl formasını tanıtan Necati Ateş ise şunları söyledi: "Efsanelerle birlikte olmak heyecan verici. 2004-05 sezonu kötü geçiyordu ancak kupa finalinde F.Bahçe'yi 5-1 yenmiştik. Çok güzel bir gündü, asla unutamam. Her şeyin en iyisini yapan Türkiye'nin 1 numaralı kulübünün geçmişinde, zaferlerinde yer almak gurur verici.
PENBE: GURUR DOLUYUM
Cimbom'un 'Kemik' lakaplı oyuncusu, UEFA Kupası finalinde Arsenal'e ilk penaltıyı atan ismi Ergün Penbe de tanıtımdaydı. Penbe "9 puan gerideyken inancımızı hiç kaybetmedik ve şampiyon olduk. G.Saray'a çok şey borçluyum" dedi.
TABUTUMUN İÇİNDE BU FORMA OLACAK
Tanıtıma sarı-kırmızılıların unutamadığı isim Cevad Prekazi de katıldı. Monaco'ya attığı goldeki muhteşem vuruşu bir daha yapamadığını belirten efsane futbolcu şöyle konuştu "Rahmetli babam, futbol ve eşim. Bu 3'ünü çok severdim. Burada 7 yıl oynadım. Bu forma benim için her şey. Tabutumun içinde Partizan forması ile birlikte Galatasaray forması da olacak"
Savaş ÇORLU
- 28 Aralık 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 01:39
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Sıradan biriydim Fener'de özel oldum
Toplam 12
Yorum
SÜPER_FENER KISKANMAYIN LENSİ ADAM FUBOLCUNUN KRALI 20 TANE BRUMAYI VE QARESMAYI CEBİNDEN ÇIKARTIR
- Evgen iddiası
Toplam 5
Yorum
ali riza ayyıldız süper bir adam...............................
- Kayserispor'a deplasmanda çelme
Toplam 3
Yorum
ali kemal bu nasıl iş
5. yıldıza koşuyoruz haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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