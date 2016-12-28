''2 kupayı alsınlar o zaman konuşalım''
Hasan Şaş, “Galatasaray, Türkiye’nin 1 numaralı kulübüdür” dedi ve ekledi: Avrupa’da 2 kupamız var. Farkımız ortada.
Cimbom'un unutulmaz ismi Hasan Şaş tanıtımda keyifliydi. Efsane futbolcu "Türkiye'de ilk olarak 3. yıldızı biz takmıştık. Burada tarih yazmak hayalimdi. Beni Galatasaraylı yapan Prekazi'dir. 2001'de Lucescu vardı. Birçok sıkıntı ile uğraşıyorduk. F.Bahçe'nin kadrosu daha pahalıydı. Mütevazi kadromuzla Kocaeli'de 3. yıldızı taktık" diye konuştu.
Hasan Şaş, Galatasaray'ın Türkiye'nin 1 numaralı kulübü olduğunu da söyledi. Aslan'ın eski yıldızı "Avrupa'da 2 kupamız var. Bir başka takım o 2 kupayı kazanınca bizimle boy ölçüşebilir" dedi.
Başkan Dursun Özbek, efsane isim Hasan Şaş ile samimi şekilde kucaklaştı. Şaş "5. yıldızı ben hocayken takarız" dedi.
Hasan Şaş, Galatasaray'ın Türkiye'nin 1 numaralı kulübü olduğunu da söyledi. Aslan'ın eski yıldızı "Avrupa'da 2 kupamız var. Bir başka takım o 2 kupayı kazanınca bizimle boy ölçüşebilir" dedi.
Başkan Dursun Özbek, efsane isim Hasan Şaş ile samimi şekilde kucaklaştı. Şaş "5. yıldızı ben hocayken takarız" dedi.
- 28 Aralık 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 13:26
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Sow attığını vuruyor
Toplam 8
Yorum
fb44_ alex gibi sende kalbimize ve aklımıza kazındın musa sow... bu taraftar seni hiçbir zaman unutmayacak
- Alman basınından Podolski için flaş iddia
Toplam 4
Yorum
duran hemen satsınlar hatta semihide hediye olarak versınler
- Sneijder ve Podolski şaşkın
Toplam 10
Yorum
duran tabi gitmezler böyle yağlı kulub bırakılırmı türkiyede zaten futbol iyi oynanmıyor burda çok rahatlar
''2 kupayı alsınlar o zaman konuşalım'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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