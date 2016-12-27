Yeniden ayağa kalktı!
Galatasaray, Süper Lig'de 2016-17 sezonuna fırtına gibi girdi.
İlk 7 haftada 5 galibiyet, 2 beraberlik elde eden sarı- kırmızılı takım, 17 puan topladı. Yenilgi yüzü görmeyen Aslan, 7'inci hafta sonunda averajla aynı puana sahip Medipol Başakşehir ve Beşiktaş ile ilk 3 sırayı paylaştı.
KRİZE GİRDİ
Cimbom 8. ve 11. haftalar arasında ise adeta kabus yaşadı. Dört haftalık süreçte Trabzonspor (0-1), Başakşehir (1-2) ve Fenerbahçe (0-2) karşılaşmalarını kaybeden Jan Olde Riekerink'in öğrencileri, yalnızca deplasmanda Adanaspor'u 1-0 mağlup edebildi. Lider Başakşehir'in 9 puan gerisine düştü.
YENİDEN ÇIKIŞ
Son düzlükte yeniden toparlanan Galatasaray bu süreçte oynadığı 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik elde ederek kayıplarını telafi etti. Lider Medipol Başakşehir ile farkı 3 puana indirerek, ilk yarıyı 36 puanla üçüncü sırada kapattı. Şampiyonluk yarışını sonuna kadar kovalayacağını gösterdi.
KRİZE GİRDİ
Cimbom 8. ve 11. haftalar arasında ise adeta kabus yaşadı. Dört haftalık süreçte Trabzonspor (0-1), Başakşehir (1-2) ve Fenerbahçe (0-2) karşılaşmalarını kaybeden Jan Olde Riekerink'in öğrencileri, yalnızca deplasmanda Adanaspor'u 1-0 mağlup edebildi. Lider Başakşehir'in 9 puan gerisine düştü.
YENİDEN ÇIKIŞ
Son düzlükte yeniden toparlanan Galatasaray bu süreçte oynadığı 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik elde ederek kayıplarını telafi etti. Lider Medipol Başakşehir ile farkı 3 puana indirerek, ilk yarıyı 36 puanla üçüncü sırada kapattı. Şampiyonluk yarışını sonuna kadar kovalayacağını gösterdi.
- 27 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 23:52
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenerbahçe'ye Depay için kötü haber
Toplam 16
Yorum
gsli sen keyfimizin kahyasimisin bos bos konusuyorsun
- ''2 kupayı alsınlar o zaman konuşalım''
Toplam 18
Yorum
Olp Hasan hasannnnnn kaybol bakim sen suradan 18 yilmi desem 6.0 mi desem senin canli yayinda aglayarak mum yaktik yine bize koydular demenimo desem bilemedim hadi allaha emanetsin o zamanki arkadaslarin nerde nesele hakan arif
- Es Es iddialı
Toplam 2
Yorum
murat transfer yasağı var ne takviyesi
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