Yeniden ayağa kalktı!

Galatasaray, Süper Lig'de 2016-17 sezonuna fırtına gibi girdi.

İlk 7 haftada 5 galibiyet, 2 beraberlik elde eden sarı- kırmızılı takım, 17 puan topladı. Yenilgi yüzü görmeyen Aslan, 7'inci hafta sonunda averajla aynı puana sahip Medipol Başakşehir ve Beşiktaş ile ilk 3 sırayı paylaştı.



KRİZE GİRDİ

Cimbom 8. ve 11. haftalar arasında ise adeta kabus yaşadı. Dört haftalık süreçte Trabzonspor (0-1), Başakşehir (1-2) ve Fenerbahçe (0-2) karşılaşmalarını kaybeden Jan Olde Riekerink'in öğrencileri, yalnızca deplasmanda Adanaspor'u 1-0 mağlup edebildi. Lider Başakşehir'in 9 puan gerisine düştü.



YENİDEN ÇIKIŞ

Son düzlükte yeniden toparlanan Galatasaray bu süreçte oynadığı 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik elde ederek kayıplarını telafi etti. Lider Medipol Başakşehir ile farkı 3 puana indirerek, ilk yarıyı 36 puanla üçüncü sırada kapattı. Şampiyonluk yarışını sonuna kadar kovalayacağını gösterdi.