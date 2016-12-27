 Yeniden ayağa kalktı! – Fotomaç – 27 Aralık 2016
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    28 Aralık 2016, Çarşamba
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    Yeniden ayağa kalktı!

    Yeniden ayağa kalktı!

    , Süper Lig'de 2016-17 sezonuna fırtına gibi girdi.

    İlk 7 haftada 5 galibiyet, 2 beraberlik elde eden sarı- kırmızılı takım, 17 puan topladı. Yenilgi yüzü görmeyen Aslan, 7'inci hafta sonunda averajla aynı puana sahip Medipol Başakşehir ve Beşiktaş ile ilk 3 sırayı paylaştı.

    KRİZE GİRDİ
    Cimbom 8. ve 11. haftalar arasında ise adeta kabus yaşadı. Dört haftalık süreçte Trabzonspor (0-1), Başakşehir (1-2) ve Fenerbahçe (0-2) karşılaşmalarını kaybeden Jan Olde Riekerink'in öğrencileri, yalnızca deplasmanda Adanaspor'u 1-0 mağlup edebildi. Lider Başakşehir'in 9 puan gerisine düştü.

    YENİDEN ÇIKIŞ
    Son düzlükte yeniden toparlanan Galatasaray bu süreçte oynadığı 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik elde ederek kayıplarını telafi etti. Lider Medipol Başakşehir ile farkı 3 puana indirerek, ilk yarıyı 36 puanla üçüncü sırada kapattı. Şampiyonluk yarışını sonuna kadar kovalayacağını gösterdi.
    1. 27 Aralık 2016, Salı
    2. Güncelleme: 23:52
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