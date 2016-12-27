‘Uzun boylu’ stoper istedi

Riekerink ara transfer raporunu hazırlamaya başladı. Hollandalı'nın ilk isteğinin uzun boylu ve hava toplarında etkili bir stoper olacağı öğrenildi. İlk yarı kalesinde 16 gol gören G.Saray bunların 9'unu kafa ile yedi. Serdar'ın sakatlığı, Chedjou'nun Afrika Kupası'na gidecek olması nedeniyle stoper transferine kesin gözüyle bakılıyor.