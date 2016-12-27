‘Uzun boylu’ stoper istedi
Riekerink ara transfer raporunu hazırlamaya başladı. Hollandalı'nın ilk isteğinin uzun boylu ve hava toplarında etkili bir stoper olacağı öğrenildi. İlk yarı kalesinde 16 gol gören G.Saray bunların 9'unu kafa ile yedi. Serdar'ın sakatlığı, Chedjou'nun Afrika Kupası'na gidecek olması nedeniyle stoper transferine kesin gözüyle bakılıyor.
- 27 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 23:53
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Sow attığını vuruyor
Toplam 8
Yorum
fb44_ alex gibi sende kalbimize ve aklımıza kazındın musa sow... bu taraftar seni hiçbir zaman unutmayacak
- Alman basınından Podolski için flaş iddia
Toplam 4
Yorum
duran hemen satsınlar hatta semihide hediye olarak versınler
- Sneijder ve Podolski şaşkın
Toplam 10
Yorum
duran tabi gitmezler böyle yağlı kulub bırakılırmı türkiyede zaten futbol iyi oynanmıyor burda çok rahatlar
‘Uzun boylu’ stoper istedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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