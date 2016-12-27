 Uruguaylı yıldızdan 1+1 yıllık imza – Fotomaç – 27 Aralık 2016
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    28 Aralık 2016, Çarşamba
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    Uruguaylı yıldızdan 1+1 yıllık imza

    Uruguaylı yıldızdan 1+1 yıllık imza

    Galatasaray Odeabank Erkek Basketbol Takımı, Uruguaylı oyun kurucu Bruno Fitipaldo'yla anlaşmaya vardı.

    Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, 1,84 metre boyundaki Uruguaylı oyun kurucu ile yapılan 1+1 yıllık sözleşmenin yarınki sağlık kontrolünün ardından resmiyet kazanacağı belirtildi.

    İtalya Basketbol Ligi'nde Capo d'Orlando takımında forma giyen 25 yaşındaki basketbolcunun, bu sezon 15 sayı, 7,5 asist, 2,5 ribaunt, 1,3 top çalma ortalamalarıyla oynadığı aktarıldı.

    Fitipaldo'nun, Uruguay Milli Takımı'nda da forma giydiği kaydedildi.

    1. 27 Aralık 2016, Salı
    2. Güncelleme: 14:35
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