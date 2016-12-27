Uruguaylı yıldızdan 1+1 yıllık imza
Galatasaray Odeabank Erkek Basketbol Takımı, Uruguaylı oyun kurucu Bruno Fitipaldo'yla anlaşmaya vardı.
İtalya Basketbol Ligi'nde Capo d'Orlando takımında forma giyen 25 yaşındaki basketbolcunun, bu sezon 15 sayı, 7,5 asist, 2,5 ribaunt, 1,3 top çalma ortalamalarıyla oynadığı aktarıldı.
Fitipaldo'nun, Uruguay Milli Takımı'nda da forma giydiği kaydedildi.
- 27 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 14:35
- Sıradan biriydim Fener'de özel oldum
Toplam 12
Yorum
SÜPER_FENER KISKANMAYIN LENSİ ADAM FUBOLCUNUN KRALI 20 TANE BRUMAYI VE QARESMAYI CEBİNDEN ÇIKARTIR
- Evgen iddiası
Toplam 5
Yorum
ali riza ayyıldız süper bir adam...............................
- Kayserispor'a deplasmanda çelme
Toplam 3
Yorum
ali kemal bu nasıl iş
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