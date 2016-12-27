Potanın Muslera’sı Fitibaldo
Russ Smith ve Justin Dentmon'u gönderen G.Saray Odeabank, yeni oyun kurucusunu İtalya'da buldu. Uruguaylı Bruno Fitibaldo için Orlandina kulübü ile bonservis pazarlığı yapan sarı-kırmızılılar, yeni oyun kurucusunu Bamberg maçına yetiştirmeye çalışıyor. Fernando Muslera ile futbol takımını ayakta tutan sarı-kırmızlılar, potayı da bir başka Uruguaylı ile sağlama almaya çalışıyor.
- 27 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 23:24
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Sıradan biriydim Fener'de özel oldum
Toplam 12
Yorum
SÜPER_FENER KISKANMAYIN LENSİ ADAM FUBOLCUNUN KRALI 20 TANE BRUMAYI VE QARESMAYI CEBİNDEN ÇIKARTIR
- Evgen iddiası
Toplam 5
Yorum
ali riza ayyıldız süper bir adam...............................
- Kayserispor'a deplasmanda çelme
Toplam 3
Yorum
ali kemal bu nasıl iş
Potanın Muslera’sı Fitibaldo haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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