 Potanın Muslera’sı Fitibaldo – Fotomaç – 27 Aralık 2016
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HEPSİ
    28 Aralık 2016, Çarşamba
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    Potanın Muslera’sı Fitibaldo

    Potanın Muslera’sı Fitibaldo
    Russ Smith ve Justin Dentmon'u gönderen G.Saray Odeabank, yeni oyun kurucusunu İtalya'da buldu. Uruguaylı Bruno Fitibaldo için Orlandina kulübü ile bonservis pazarlığı yapan sarı-kırmızılılar, yeni oyun kurucusunu Bamberg maçına yetiştirmeye çalışıyor. Fernando Muslera ile futbol takımını ayakta tutan sarı-kırmızlılar, potayı da bir başka Uruguaylı ile sağlama almaya çalışıyor.
    1. 27 Aralık 2016, Salı
    2. Güncelleme: 23:24
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