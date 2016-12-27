Kuyruklu espri
Alanyaspor maçında alınan 5 gollü galibiyet takımda keyifleri zirveye çıkarırken, soyunma odasında esprili diyaloglar yaşandığı öğrenildi. Yasin'in "Neden bana pas vermedin?" sorusuna Bruma'nın, "Görmedim" yanıtını vermesi üzerine Sneijder'in araya girerek "Böyle güzel saçlı bir adamı nasıl görmezsin?" diyerek espri yaptığı belirlendi. Yasin'in Bruma'ya "Hadi beni görmedin, bunu da mı görmedin?" diyerek at kuyruğunu göstermesi ise herkesi güldürdü.
- 27 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 02:14
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Sow attığını vuruyor
Toplam 8
Yorum
fb44_ alex gibi sende kalbimize ve aklımıza kazındın musa sow... bu taraftar seni hiçbir zaman unutmayacak
- Alman basınından Podolski için flaş iddia
Toplam 4
Yorum
duran hemen satsınlar hatta semihide hediye olarak versınler
- Sneijder ve Podolski şaşkın
Toplam 10
Yorum
duran tabi gitmezler böyle yağlı kulub bırakılırmı türkiyede zaten futbol iyi oynanmıyor burda çok rahatlar
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