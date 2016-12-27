Kılıçlar çekildi
Galatasaray'ın iki başkanı, televizyonda kozlarını paylaştı.
ÖZBEK: PARANIN KOKUSUNU ALDILAR
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Riva ve Florya'yı değerlendirmekten başka çarelerinin kalmadığını belirterek, eski Başkan Ünal Aysal'ı hedef aldı. Telegol'de açıklamalarda bulunan Özbek, "Riva ve Florya son kurşunumuzdu. Başka hiçbir şey Galatasaray'ı kurtaramazdı. Borç yükü başka türlü çözülemez" derken son dönemde başkanlık için sıcak mesajlar veren Aysal'a çattı.
BAŞKANLIĞI BIRAKACAĞIM
Özbek, "Paranın kokusunu alanlar ortaya çıkmaya başladı. Uzun süre başkanlık yapmayacağım. Riva ve Florya için imzalar atılsın. İsim hakkını yüzde 100 aldıktan sonra devam etmek istemiyorum. Borç sorunu çözüldüğünde beni bu koltuktan ederler" dedi. Kulübün 2023 yılına kadar olan gelirlerinin Aysal döneminde harcandığını ifade eden Başkan Dursun Özbek, "Bu yüzden yayın ve loca başta olmak üzere önemli gelirlerin hepsi temdit altında. Galatasaray'a proje getirecek olan adamın kulu kölesi olurum. Bir öneri getirin bana" diye konuştu.
ÇATIYLA İLGİLENMEDİ
Devletle anlaşarak Telekom Arena'nın çatı sorununu çözdüklerini ifade eden Özbek şöyle devam etti: "Stadın çatısını kapatmak için aldığı parayı demirbaşa kullanmak zorunda kaldılar. Ünal Aysal geldikten sonra bu konuyla ilgilenmedi! 'Ben Galatasaray'ım, bana bir şey olmaz' düşüncesiyle ilgilenilmedi. 20 tane dava vardı. Galatasaray işgalci gibiydi. Gecekondu gibi kullanıyorduk. Ama artık hiçbir sorun kalmayacak.
AYSAL: UCUZ İFADELER BUNLAR
Başkan Dursun Özbek'in kendisini hedef alan sözlerine Ünal Aysal'dan yanıt gecikmedi. Aynı programa katılan Aysal, Özbek'in "Paranın kokusunu aldılar" ifadesi için, "Maalesef yine bir Galatasaray başkanına yakışmayacak kadar küçültücü, talihsiz bir ifade kullandı.
Galatasaray'da son 17 yılda hiçbir zaman hiçbir dönemde başkanlara göreve geldiklerinde kasada hazır para bulmadılar. Gelen hiçbir başkan bu göreve para kokusu aldığı için gelmedi. Bu kadar ucuz ifadeler ile ne kendisini ne de temsil ettiği camiayı küçük düşürmeli. Ek borçlanma gayretlerinin dışında para falan da kokmuyor" ifadesini kullandı.
YALAN DOLAN
Galatasaray'ın borçlanmaya devam ettiğinin altını çizen Ünal Aysal, "Kulübe, görevden ayrılmadan önce ödediğim para dolar cinsindendi. Görevi bırakırken içeride bırakıp geri almadığım, paranın cinsini ve miktarını kanıtlayan kulübün resmi belge kayıtları da bunu teyit ediyor. Hangi para cinsinden bahsedilmesini bekliyorlardı acaba? Bu yalan dolan, saçmalıklardan vazgeçip biraz da ciddi işlere baksalar daha inandırıcı olabilirler" diye konuştu.
SNEİJDER VE POLDİ'YE TEKLİF BEKLİYORUZ
Transferle ilgili soruları da yanıtlayan Özbek, Muslera'yı satmayı düşünmediklerini ama Sneijder ve Podolski için tekliflere açık olduklarını söyledi. İşte taraftarların tepkisini çeken o sözler: "Muslera, Sneijder ve Podolski'ye şu an teklif yok. Muslera takımda kalmalı ama Sneijder ve Podolski konusunda gelecek olan iyi tekliflere açığız. Çin'den teklif bekliyoruz. Bu isimlere iyi rakamlarda teklifler gelirse düşünürüz."
BORÇ ÖNLEMİ
Yeni tüzüğe başkanlık kriterleri koyacağını belirten Dursun Özbek, "Galatasaray'ı kim borçlandırırsa 1 lira dahi olsa cebinden ödeyecek" diye konuştu.
AiLEM ACI ÇEKİYOR BEN MUTLUYUM!
Özbek, Galatasaray'a verdiği paranın miktarını asla açıklamayacağını söyledi. Başkan, "Verdiğim parayı asla açıklamam. Para vermeyeceksem neden başkan oldum? Başkan olduğum için bir gün bile pişman olmadım. Ailem çok acı çekiyor ancak ben hiç çekmiyorum. Bu şerefli makama oturduğum için mutluyum" dedi.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Riva ve Florya'yı değerlendirmekten başka çarelerinin kalmadığını belirterek, eski Başkan Ünal Aysal'ı hedef aldı. Telegol'de açıklamalarda bulunan Özbek, "Riva ve Florya son kurşunumuzdu. Başka hiçbir şey Galatasaray'ı kurtaramazdı. Borç yükü başka türlü çözülemez" derken son dönemde başkanlık için sıcak mesajlar veren Aysal'a çattı.
BAŞKANLIĞI BIRAKACAĞIM
Özbek, "Paranın kokusunu alanlar ortaya çıkmaya başladı. Uzun süre başkanlık yapmayacağım. Riva ve Florya için imzalar atılsın. İsim hakkını yüzde 100 aldıktan sonra devam etmek istemiyorum. Borç sorunu çözüldüğünde beni bu koltuktan ederler" dedi. Kulübün 2023 yılına kadar olan gelirlerinin Aysal döneminde harcandığını ifade eden Başkan Dursun Özbek, "Bu yüzden yayın ve loca başta olmak üzere önemli gelirlerin hepsi temdit altında. Galatasaray'a proje getirecek olan adamın kulu kölesi olurum. Bir öneri getirin bana" diye konuştu.
ÇATIYLA İLGİLENMEDİ
Devletle anlaşarak Telekom Arena'nın çatı sorununu çözdüklerini ifade eden Özbek şöyle devam etti: "Stadın çatısını kapatmak için aldığı parayı demirbaşa kullanmak zorunda kaldılar. Ünal Aysal geldikten sonra bu konuyla ilgilenmedi! 'Ben Galatasaray'ım, bana bir şey olmaz' düşüncesiyle ilgilenilmedi. 20 tane dava vardı. Galatasaray işgalci gibiydi. Gecekondu gibi kullanıyorduk. Ama artık hiçbir sorun kalmayacak.
AYSAL: UCUZ İFADELER BUNLAR
Başkan Dursun Özbek'in kendisini hedef alan sözlerine Ünal Aysal'dan yanıt gecikmedi. Aynı programa katılan Aysal, Özbek'in "Paranın kokusunu aldılar" ifadesi için, "Maalesef yine bir Galatasaray başkanına yakışmayacak kadar küçültücü, talihsiz bir ifade kullandı.
Galatasaray'da son 17 yılda hiçbir zaman hiçbir dönemde başkanlara göreve geldiklerinde kasada hazır para bulmadılar. Gelen hiçbir başkan bu göreve para kokusu aldığı için gelmedi. Bu kadar ucuz ifadeler ile ne kendisini ne de temsil ettiği camiayı küçük düşürmeli. Ek borçlanma gayretlerinin dışında para falan da kokmuyor" ifadesini kullandı.
YALAN DOLAN
Galatasaray'ın borçlanmaya devam ettiğinin altını çizen Ünal Aysal, "Kulübe, görevden ayrılmadan önce ödediğim para dolar cinsindendi. Görevi bırakırken içeride bırakıp geri almadığım, paranın cinsini ve miktarını kanıtlayan kulübün resmi belge kayıtları da bunu teyit ediyor. Hangi para cinsinden bahsedilmesini bekliyorlardı acaba? Bu yalan dolan, saçmalıklardan vazgeçip biraz da ciddi işlere baksalar daha inandırıcı olabilirler" diye konuştu.
SNEİJDER VE POLDİ'YE TEKLİF BEKLİYORUZ
Transferle ilgili soruları da yanıtlayan Özbek, Muslera'yı satmayı düşünmediklerini ama Sneijder ve Podolski için tekliflere açık olduklarını söyledi. İşte taraftarların tepkisini çeken o sözler: "Muslera, Sneijder ve Podolski'ye şu an teklif yok. Muslera takımda kalmalı ama Sneijder ve Podolski konusunda gelecek olan iyi tekliflere açığız. Çin'den teklif bekliyoruz. Bu isimlere iyi rakamlarda teklifler gelirse düşünürüz."
BORÇ ÖNLEMİ
Yeni tüzüğe başkanlık kriterleri koyacağını belirten Dursun Özbek, "Galatasaray'ı kim borçlandırırsa 1 lira dahi olsa cebinden ödeyecek" diye konuştu.
AiLEM ACI ÇEKİYOR BEN MUTLUYUM!
Özbek, Galatasaray'a verdiği paranın miktarını asla açıklamayacağını söyledi. Başkan, "Verdiğim parayı asla açıklamam. Para vermeyeceksem neden başkan oldum? Başkan olduğum için bir gün bile pişman olmadım. Ailem çok acı çekiyor ancak ben hiç çekmiyorum. Bu şerefli makama oturduğum için mutluyum" dedi.
- 27 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 19:30
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Sıradan biriydim Fener'de özel oldum
Toplam 12
Yorum
SÜPER_FENER KISKANMAYIN LENSİ ADAM FUBOLCUNUN KRALI 20 TANE BRUMAYI VE QARESMAYI CEBİNDEN ÇIKARTIR
- Evgen iddiası
Toplam 5
Yorum
ali riza ayyıldız süper bir adam...............................
- Kayserispor'a deplasmanda çelme
Toplam 3
Yorum
ali kemal bu nasıl iş
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