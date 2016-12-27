Kaptanlık yakıştı
Muslera ile birlikte taraftarların en sevdiği oyuncu olan Sneijder'e kaptanlık da yakıştı.
Alanya karşısında Selçuk'un çıkmasının ardından pazubandı takan yıldız, lider kişiliğiyle tam not aldı. Sarı kart gördüğü pozisyonda hakeme pazubandını göstererek 'Ben kaptanım' diye diretmesi taraftarı mest ederken, "Sneijder kaptan olsun" diyenler çoğaldı.
AJAX'TAN SONRA İLK KEZ
Alanyaspor maçında 1 gol, 3 asistle yıldızlaşan Wesley Sneijder, Ajax'tan sonra ilk kez forma giydiği bir takımda 16. haftalar itibarıyla 10 gole direkt katkıda bulundu. Süper Lig'in ilk 16 haftasında 2 gol atıp, 8 asist yapan Hollandalı yıldız, Ajax'taki son sezonunda, Eredivisie'nin ilk 16 haftasında 8 gol, 5 asiste imza atmış ve 13 gole doğrudan etki etmişti.
AJAX'TAN SONRA İLK KEZ
Alanyaspor maçında 1 gol, 3 asistle yıldızlaşan Wesley Sneijder, Ajax'tan sonra ilk kez forma giydiği bir takımda 16. haftalar itibarıyla 10 gole direkt katkıda bulundu. Süper Lig'in ilk 16 haftasında 2 gol atıp, 8 asist yapan Hollandalı yıldız, Ajax'taki son sezonunda, Eredivisie'nin ilk 16 haftasında 8 gol, 5 asiste imza atmış ve 13 gole doğrudan etki etmişti.
- 27 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 02:13
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenerbahçe'ye Depay için kötü haber
Toplam 16
Yorum
gsli sen keyfimizin kahyasimisin bos bos konusuyorsun
- ''2 kupayı alsınlar o zaman konuşalım''
Toplam 18
Yorum
Olp Hasan hasannnnnn kaybol bakim sen suradan 18 yilmi desem 6.0 mi desem senin canli yayinda aglayarak mum yaktik yine bize koydular demenimo desem bilemedim hadi allaha emanetsin o zamanki arkadaslarin nerde nesele hakan arif
- Es Es iddialı
Toplam 2
Yorum
murat transfer yasağı var ne takviyesi
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