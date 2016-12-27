 Aslan dayanışması – Fotomaç – 27 Aralık 2016
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    28 Aralık 2016, Çarşamba
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    Aslan dayanışması

    Aslan dayanışması

    ve , ‘Türkiye Kupası da bizim için önemli’ diyerek Tuzlaspor maçına kadar kimseye izin verilmeyeceğini bildirdi. Yabancı yıldızlar bu kararı anlayışla karşıladı.

    Süper Lig'de ilk yarıyı 5-1'lik Alanyaspor galibiyetiyle kapatan 'da gözler Ziraat Türkiye Kupası'na çevrildi. Yarın grup maçında Tuzlaspor'a konuk olacak sarı-kırmızılı ekipte yaklaşan Noel sıkıntı yarattı. Ülkelerine gitme planları yapan yabancı oyuncular Tuzla maçını beklemeleri halinde tatilleri çok kısa olacağı için teknik heyetten izin talep ettiler. Ancak Riekerink ve Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Levent Nazifoğlu, "Türkiye Kupası da bizim için önemli. Gruptan çıkmamız için Tuzlaspor maçını kazanmamız gerek" diyerek oyuncuları ikna ettiler.

    TATİL 5 GÜN OLACAK
    Sneijder ve Muslera dahil kupa sınavına kadar kimseye izin verilmezken, yabancı oyuncuların kararı anlayışla karşıladığı bildirildi. Aslan'ın lejyonerleri, yarın akşam oynanacak Tuzlaspor maçının ardından tatile çıkıp, 3 Ocak'ta ikinci yarı için İstanbul'da olacaklar. İlk kez Noel için yabancı oyunculara 'kıyak' geçilmemesi "Takımda otorite boşluğu var" iddialarının aksine tam bir dayanışma havasının hakim olduğunu da gösterdi.
    1. 27 Aralık 2016, Salı
    2. Güncelleme: 02:17
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