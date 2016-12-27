Aslan dayanışması
Riekerink ve Levent Nazifoğlu, ‘Türkiye Kupası da bizim için önemli’ diyerek Tuzlaspor maçına kadar kimseye izin verilmeyeceğini bildirdi. Yabancı yıldızlar bu kararı anlayışla karşıladı.
Süper Lig'de ilk yarıyı 5-1'lik Alanyaspor galibiyetiyle kapatan Galatasaray'da gözler Ziraat Türkiye Kupası'na çevrildi. Yarın grup maçında Tuzlaspor'a konuk olacak sarı-kırmızılı ekipte yaklaşan Noel sıkıntı yarattı. Ülkelerine gitme planları yapan yabancı oyuncular Tuzla maçını beklemeleri halinde tatilleri çok kısa olacağı için teknik heyetten izin talep ettiler. Ancak Riekerink ve Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Levent Nazifoğlu, "Türkiye Kupası da bizim için önemli. Gruptan çıkmamız için Tuzlaspor maçını kazanmamız gerek" diyerek oyuncuları ikna ettiler.
TATİL 5 GÜN OLACAK
Sneijder ve Muslera dahil kupa sınavına kadar kimseye izin verilmezken, yabancı oyuncuların kararı anlayışla karşıladığı bildirildi. Aslan'ın lejyonerleri, yarın akşam oynanacak Tuzlaspor maçının ardından tatile çıkıp, 3 Ocak'ta ikinci yarı için İstanbul'da olacaklar. İlk kez Noel için yabancı oyunculara 'kıyak' geçilmemesi "Takımda otorite boşluğu var" iddialarının aksine tam bir dayanışma havasının hakim olduğunu da gösterdi.
TATİL 5 GÜN OLACAK
Sneijder ve Muslera dahil kupa sınavına kadar kimseye izin verilmezken, yabancı oyuncuların kararı anlayışla karşıladığı bildirildi. Aslan'ın lejyonerleri, yarın akşam oynanacak Tuzlaspor maçının ardından tatile çıkıp, 3 Ocak'ta ikinci yarı için İstanbul'da olacaklar. İlk kez Noel için yabancı oyunculara 'kıyak' geçilmemesi "Takımda otorite boşluğu var" iddialarının aksine tam bir dayanışma havasının hakim olduğunu da gösterdi.
- 27 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 02:17
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenerbahçe'ye Depay için kötü haber
Toplam 16
Yorum
gsli sen keyfimizin kahyasimisin bos bos konusuyorsun
- ''2 kupayı alsınlar o zaman konuşalım''
Toplam 18
Yorum
Olp Hasan hasannnnnn kaybol bakim sen suradan 18 yilmi desem 6.0 mi desem senin canli yayinda aglayarak mum yaktik yine bize koydular demenimo desem bilemedim hadi allaha emanetsin o zamanki arkadaslarin nerde nesele hakan arif
- Es Es iddialı
Toplam 2
Yorum
murat transfer yasağı var ne takviyesi
Aslan dayanışması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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