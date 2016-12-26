Tek renk tek yürek
G.Saray taraftarı maç öncesi iki takımı birlikte tribüne çağırdı, “Şehitler ölmez vatan bölünmez” tezahüratı yaptı.
Son dönemde ülkeyi yasa boğan terör saldırıları; taraftarları ve futbolcuları da kenetlendi. Galatasaray-Alanyaspor maçı öncesi ev sahibi tribünler iki takım oyuncularını birlikte tribünlere çağırdı. Futbolcular bir arada taraftarların çağrısına karşılık verirken, tribünler de uzun süre, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" tezahüratını yaptı. Hain saldırılara karşılara tek yürek olan futbol tribünleri, bu maçta da protestosunu gösterdi. Ayrıca müsabaka öncesi Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan askerler için bir dakikalık saygı duruşundu bulunuldu.
- 26 Aralık 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 00:17
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Taison imzalıyor
Toplam 21
Yorum
muzaffer hayırlı uğurlu olsun
- Yıkım ekibi
Toplam 25
Yorum
yorumsuz bu maca yorum yapmiyacagim futboldan cok anlayan trabzonlular yapsin.
- Advocaat'tan transfer müjdesi
Toplam 6
Yorum
KrAlex Ben Arfa çok iyi bir transfer olur. Emenike zaten kiralandı seneyede muhtemelen alıcı çıkar 3 e 5 e bakmadan satarız. Salih falan satın gitsin bu takımın topcusu değil. Hakan Çinemre Uygar bu tip gençleri yetiştirin.
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