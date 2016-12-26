 Taraftara yılbaşı hediyesi – Fotomaç – 26 Aralık 2016
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    26 Aralık 2016, Pazartesi
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    Taraftara yılbaşı hediyesi

    Taraftara yılbaşı hediyesi
    Kulübü İkinci Başkanı Cengiz Özyalçın, 5-1'lik galibiyetle sarıkırmızılı taraftarlara yılbaşı hediyesi verdiklerini söyledi. Özyalçın, "Futbol takımımız farklı bir skorla taraftarlara bir yılbaşı hediyesi verdi. Takımdaki aksaklıkları teknik ekip saptayacak. Yönetim kurulundan da onay çıktıktan sonra gerekli mevkilere transfer gerçekleşir" şeklinde konuştu.
    1. 26 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:20
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