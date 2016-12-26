Taraftara yılbaşı hediyesi
Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Cengiz Özyalçın, 5-1'lik galibiyetle sarıkırmızılı taraftarlara yılbaşı hediyesi verdiklerini söyledi. Özyalçın, "Futbol takımımız farklı bir skorla taraftarlara bir yılbaşı hediyesi verdi. Takımdaki aksaklıkları teknik ekip saptayacak. Yönetim kurulundan da onay çıktıktan sonra gerekli mevkilere transfer gerçekleşir" şeklinde konuştu.
- 26 Aralık 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 00:20
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Taison imzalıyor
Toplam 21
Yorum
muzaffer hayırlı uğurlu olsun
- Yıkım ekibi
Toplam 25
Yorum
yorumsuz bu maca yorum yapmiyacagim futboldan cok anlayan trabzonlular yapsin.
- Advocaat'tan transfer müjdesi
Toplam 6
Yorum
KrAlex Ben Arfa çok iyi bir transfer olur. Emenike zaten kiralandı seneyede muhtemelen alıcı çıkar 3 e 5 e bakmadan satarız. Salih falan satın gitsin bu takımın topcusu değil. Hakan Çinemre Uygar bu tip gençleri yetiştirin.
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