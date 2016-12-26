Riekerink'ten kesin karar
Spor Toto Süper Lig'e 16. hafta maçlarının ardından ara verilirken, Galatasaray'da Ziraat Türkiye Kupası'nda Tuzlaspor'la yapılacak maç öncesi hiçbir oyuncuya izin verilmedi.
Sarı-kırmızılı kulüp yetkilileri, teknik direktör Jan Olde Riekerink'in Tuzlaspor karşılaşmasına büyük önem verdiği ve bu nedenle as oyuncular dahil hiçbir futbolcunun erken tatile çıkmasını istemediğini bildirdi.
Tatil 5 gün sürecek
Tuzlaspor karşılaşmasının ardından sarı-kırmızılı futbolcular 5 gün tatile çıkacak.
Kupa maçının ardından 5 gün serbest olacak futbolcular, 3 Ocak Salı günü yeniden Florya Metin Oktay Tesisleri'nde toplanarak, ikinci yarı hazırlıklarına başlayacak.
Kamp çalışmaları için 4 Ocak Çarşamba günü Antalya'ya gidecek sarı-kırmızılı takım, 8 Ocak Pazar gününe kadar hazırlıklarını burada sürdürecek.
Sarı-kırmızılılar, 8 Ocak'ta özel uçakla Antalya'dan Suudi Arabistan'ın Dammam kentine geçecek ve burada 9 Ocak Pazartesi günü El İttifak takımıyla bir hazırlık maçı oynayacak.
Karşılaşmanın ardından İstanbul'a ödenecek olan Galatasaray takımı, çalışmalarına Florya Metin Oktay Tesisleri'nde devam edecek.
- 26 Aralık 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 13:17
- Kartal’da Eto’o heyecanı
Toplam 14
Yorum
abdu3414 aynen dogru soyluyorsun kardeşim dogru zaman da yanlış iş yaptılar
- Beşiktaş'ta stoper operasyonu
Toplam 10
Yorum
BJK Yaroslav Rakitsky'i alalım.Bu transfer mutlaka yapılmalı . Beşiktaş Rakitsky ve Eto'yu alıp transfer sezonunu kapatmalı.
- Vedaya yakışsın
Toplam 4
Yorum
GFb Kapanışı biz yaparız kardeşim sorn değil :) Tabi onada çözüm var bir maç daha oynarlar
Riekerink'ten kesin karar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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