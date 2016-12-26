Resitali kaçırdılar
Sarı-kırmızılı taraftarlar yılın son maçına ilgi göstermedi. Türk Telekom Arena’ya gelen az sayıdaki taraftar ise tam 6 gol izledi.
BÜTÜN TAKIMA SEVGİ SELİ
Galatasaraylı taraftarlar uzun zamandır ilk kez TT Arena'da takımın tamamını tek tek tribüne çağırdı. Wesley Sneijder ile başlayan sevgi seli, yedek oyunculara kadar uzadı. Bu sırada rakip takım Alanyaspor taraftarının tribünde açtığı dev Türk bayrağı da büyük alkış aldı.
- 26 Aralık 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 02:09
- Yıkım ekibi
Toplam 12
Yorum
Zeki Trabzonun yeni Statyomu bitmisti demi? peki Trabzon niye bu maci yeni Statyomda oynamadi? Tabiki Galata gibi yeni statdyomunda Fenerin yenmesiyle Tarihe gecmemesi icin demi?
- Nakoulma'da son dakika
Toplam 2
Yorum
dalgacı bedava gs kesin alır
- Mehmet ile sıkı pazarlık
Toplam 15
Yorum
Eray Bu adam nesine veriyonuz 1.7? Bırakın gitsin ne verdi ki takıma ne istiyor. Biraz daha pişerse yusuf yazıcı ve abdulkadir cok daha verimli olacaklar ts yee. İnek bile yediklerinden süt veriyor. Bundan ne aldık ki.
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