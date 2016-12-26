Rekor Alanyaspor’da!
Bu sezon geride kalan 16 hafta sonunda maçlarında en fazla gol atılan takım Alanyaspor... Hüseyin Kalpar yönetimindeki Güney ekibi, rakip fileleri 22 kez havalandırırken, kalesinde ise dün akşamki maçla 31 gol gördü. Maç başına 3.5 gol ortalamasına ulaşan Alanyaspor, ligin de en çok gol yiyen takımı oldu.
- 26 Aralık 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 00:18
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Kartal’da Eto’o heyecanı
Toplam 14
Yorum
abdu3414 aynen dogru soyluyorsun kardeşim dogru zaman da yanlış iş yaptılar
- Beşiktaş'ta stoper operasyonu
Toplam 10
Yorum
BJK Yaroslav Rakitsky'i alalım.Bu transfer mutlaka yapılmalı . Beşiktaş Rakitsky ve Eto'yu alıp transfer sezonunu kapatmalı.
- Vedaya yakışsın
Toplam 4
Yorum
GFb Kapanışı biz yaparız kardeşim sorn değil :) Tabi onada çözüm var bir maç daha oynarlar
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